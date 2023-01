CANARDS ILLIMITÉS CANADA AJOUTE PLUS DE 80 HECTARES DE MILIEUX HUMIDES PROTÉGÉS EN OUTAOUAIS





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) est fier d'annoncer qu'il a récemment procédé à l'acquisition de six (6) propriétés, totalisant une superficie de plus de 80 hectares de milieux humides dans la MRC de Pontiac.

Situées dans les municipalités de l'Isle-aux-Allumettes et de l'Île-du-Grand-Calumet en Outaouais, les différentes terres ont une grande valeur écologique notamment en raison de leur positionnement stratégique en périphérie de la rivière des Outaouais, un des secteurs d'intervention considérés prioritaires pour la conservation de la sauvagine et de ses habitats.

Les milieux humides qu'on y retrouve représentent des sites de reproduction, de recherche de nourriture et de dissimulation pour les oiseaux migrateurs ainsi que pour des dizaines d'espèces menacées, dont la couleuvre d'eau du Nord, la tortue commune, la rainette faux-grillon et plusieurs autres variétés d'oiseaux, d'insectes et de petits mammifères. Ces acquisitions adjacentes aux aires de conservation permettront de consolider les écosystèmes sur le territoire afin de préserver la connectivité essentielle pour le maintien de la biodiversité régionale. Elles seront également rendues accessibles à la population pour la pratique d'activités de plein air telles que l'observation de la faune et la randonnée.

Une approche personnalisée, adaptée à la réalité de chacun

L'Outaouais abrite une des plus grandes biodiversités de la province. C'est pourquoi la protection des habitats par les propriétaires privés y est cruciale. Plusieurs modèles de conservation sont possibles, mais elles sont toutes tributaires de la volonté des propriétaires d'intervenir de manière durable. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un lien personnel avec la faune et l'environnement qui les incite à agir pour protéger leurs terres.

Madame La Salle et monsieur Von Witzleben font partie des nombreux propriétaires fonciers qui ont décidé d'agir pour protéger les zones humides présents sur leurs terres.

Au printemps dernier, madame La Salle a été contactée par CIC afin de valider son intérêt pour vendre ses terres familiales situées sur l'Île-du-Grand-Calumet. L'idée de conserver le patrimoine naturel du site pour les générations futures l'a rapidement séduite. «?Pour moi, assurer la pérennité et l'accessibilité de ce joyau de la région du Pontiac, aujourd'hui fréquenté par des visiteurs des quatre coins du globe représente une belle façon d'honorer la mémoire de mon défunt père qui avait initialement acquis le terrain dans le but de préserver les activités de rafting dans la région.?» souligne-t-elle.

Située dans la municipalité de l'Isle-aux-Allumettes, la plage des Von Witzleben est un véritable paradis pour la reproduction d'une foule de variétés d'oiseaux aquatiques ainsi que plusieurs autres espèces en péril, dont la tortue commune. La relation entre, monsieur Von Witzleben, et CIC remonte aux années 80 lorsqu'il a entrepris d'installer des nichoirs sur ses terres pour favoriser la procréation des canards. «?Au fil des ans, j'ai vu la population d'oiseaux croître, j'ai été le témoin privilégié de l'évolution naturelle, j'ai observé plusieurs petits ménages grandir. Au moment où CIC m'a contacté pour acheter mes terres, je ne pouvais espérer plus bel avenir pour mes protégés. C'est aussi la consécration des efforts déployés par ma famille afin de préserver la richesse du site non seulement pour la pratique de la chasse, mais surtout pour en conserver l'authenticité.?» explique-t-il.

Des partenaires financiers bien établis

Ces acquisitions ont été rendues possibles grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires publics et privés dont Environnement et changement climatique Canada, la Fondation Echo, la Fondation de la faune du Québec ainsi que le gouvernement du Québec et Conservation de la nature Canada par le biais du programme de partenariat pour les milieux naturels (PPMN).

Programme de partenariat pour les milieux naturels (PPMN)

Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une convention de cofinancement établie entre le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et Conservation de la nature Canada (CNC) au Québec entre 2020 et 2024. Le PPMN vise le développement du réseau d'aires protégées situées en terres privées par la réalisation d'activités de protection, d'acquisition de connaissances, par l'établissement de réserves naturelles et la mise en valeur de milieux naturels. Le PPMN soutient la réalisation d'initiatives en vue d'assurer la protection de milieux naturels d'intérêt et l'intendance d'aires protégées dans le sud de la province.

À propos de Canards Illimités Canada (CIC)

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

