Nomination de monsieur Yves St-Onge au poste de président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Yves St-Onge à titre de président-directeur général (PDG) par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Monsieur St-Onge entrera en fonction le 19 janvier.

Soulignons que madame Josée Fillion oeuvrera pour sa part, dès le 19 janvier, au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux et se verra confier des dossiers stratégiques. Le Ministère est heureux de pouvoir compter sur son expertise.

Monsieur St-Onge possède une très grande expérience de gestionnaire de haut niveau. Il détient un diplôme d'études collégiales en gestion des ressources humaines de même qu'un baccalauréat en gestion de personnel et relations industrielles et une maîtrise de l'École nationale d'administration publique. Après avoir travaillé pour la Ville de Montréal de 1974 à 1982, il a occupé divers postes de gestion dans le milieu des centres jeunesse, puis, de 2003 à 2017, différents postes de direction au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment au CISSS des Laurentides. Il a d'ailleurs été président-directeur adjoint de cet établissement de 2017 à 2020, avant d'en devenir le PDG par intérim jusqu'en 2020. Monsieur St-Onge a également été PDG par intérim de l'Institut national de santé publique du Québec entre février et juin 2022.

« Avec son expérience de haut gestionnaire, monsieur St-Onge dispose d'une précieuse expertise qui bénéficiera au CISSS de l'Outaouais et à l'ensemble de la population de cette région. Je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de notre réseau, son leadership éprouvé ainsi que ses qualités interpersonnelles, il saura mener à bien les grands dossiers de cet établissement, en collaboration avec son équipe et ses partenaires. Je tiens également à remercier madame Fillion pour sa collaboration et son soutien. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

