Réseau de la santé et des services sociaux - Renouvellement des mandats de deux présidentes-directrices générales et d'une présidente-directrice générale adjointe





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement des mandats de deux présidentes-directrices générales (PDG) et d'une présidente-directrice générale adjointe (PDGA) d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Il s'agit de madame Caroline Barbir, PDG du CHU Sainte-Justine, de madame Mélanie La Couture, PDG de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), et de madame Connie Jacques, PDGA du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Caroline Barbir

Madame Barbir est détentrice d'un baccalauréat en biologie de l'Université McGill, d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et de deux certificats universitaires en gouvernance de sociétés. Lors de son parcours professionnel, elle a cumulé de nombreuses années d'expérience de gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment à titre de directrice générale de plusieurs établissements, entre 1995 et 2012, dont le Centre hospitalier régional de Lanaudière et le Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher. De 2012 à 2015, elle a dirigé le Centre de santé et de services sociaux de Laval, avant de devenir, en 2015, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Depuis 2018, elle est PDG du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine).

Mélanie La Couture

Titulaire d'une maîtrise en gestion des affaires et d'un baccalauréat en génie industriel, madame La Couture possède plus de 35 ans d'expérience professionnelle, dont 15 ans dans la direction générale d'organisations importantes, notamment l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et la Fondation de l'ICM. Elle a occupé diverses fonctions entre 2002 et 2013 à l'OSM et a siégé en tant que membre de quelques conseils d'administration, entre autres celui de la Fondation de l'ICM, dont elle a été la directrice générale. Elle occupe son poste de PDG de l'ICM depuis 2017.

Connie Jacques

Titulaire d'un baccalauréat en psychologie appliquée et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations, madame Jacques a cumulé plusieurs années d'expérience en tant que gestionnaire au sein du réseau, notamment au Centre de réadaptation de la Gaspésie, puis à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, où elle a assumé de 2013 à 2015 les fonctions de directrice de la planification et de l'organisation des services. Elle occupe son poste actuel depuis 2015.

Citation :

« Les trois personnes concernées par ce renouvellement de mandat ont su faire preuve d'un remarquable leadership au cours des dernières années. Elles ont relevé des défis majeurs, avec efficacité et créativité, tout en sachant susciter la mobilisation de leurs équipes. Je suis donc persuadé qu'elles constituent un atout majeur pour notre réseau de santé et de services sociaux, et qu'il est nécessaire de poursuivre avec elles cette belle collaboration, au bénéfice des usagers de leurs établissements respectifs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 17:18 et diffusé par :