10 entrepreneurs se partagent 1,75 million de francs suisses pour lutter contre la crise mondiale de l'eau douce





La sécurisation des écosystèmes d'eau douce de la planète, de plus en plus menacés par le changement climatique, la croissance démographique et la demande des consommateurs, est devenue un enjeu plus critique que jamais. Pour faire face à cette crise croissante, UpLink, la plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial, en partenariat avec le conglomérat mondial HCL Group, a annoncé que 10 entrepreneurs spécialisés en eau se partageront 1,75 million de francs suisses (1,9 million de dollars) alloués par HCL Group pour développer leurs innovations.

L'accès à l'eau joue un rôle essentiel dans le domaine de la production alimentaire, de l'éducation, de la création d'emplois, de la santé et du bien-être ainsi que de la préservation du monde naturel, et c'est un élément vital pour la réalisation du programme de durabilité 2030 de l'ONU. Cependant, la demande mondiale en eau dépassera de 40 % l'approvisionnement durable d'ici 2030, ce qui aura d'énormes répercussions sur l' économie globale et la société.

Les dix startups sont les lauréates du Global Freshwater Innovation Challenge, le premier de cinq challenges dans le cadre de l' Aquapreneur Innovation Initiative. Lancé en septembre 2022, le challenge demandait des solutions innovantes qui renforceraient la prise de décision basée sur les données, amélioreraient la résilience de l'eau douce face au changement climatique et restaureraient la qualité de l'eau sur toute la planète.

Grâce à un investissement de 15 millions de dollars sur cinq ans, le groupe HCL soutient UpLink et la Global Water Initiative du Forum afin de lancer une série de challenges d'innovation et créer un écosystème d'innovation pour le secteur mondial de l'eau douce sur UpLink.

Les 10 entrepreneurs dédiés au secteur de l'eau, appelés aussi « aquapreneurs », ont été choisis parmi 227 solutions soumises au challenge et recevront chacun 175 000 CHF (190 000 dollars) de financement vital de la part du groupe HCL. Deux de ces innovateurs ont été sélectionnés pour présenter leurs solutions lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 à Davos :

Epic Cleantec, basée aux États-Unis, est une entreprise des technologies de l'eau, chef de file de la révolution en matière de la réutilisation de l'eau dans l'environnement urbain bâti. Aaron Tartakovsky, CEO d'Epic Cleantec, déclare : « Avec les challenges combinés entraînés par une infrastructure vieillissante, une population urbaine croissante et un changement climatique rapide, l'approche conventionnelle de la gestion de l'eau n'est plus viable. Epic a pour mission de faire en sorte que nos villes puissent garantir un approvisionnement en eau pour les générations à venir ». Epic vise à utiliser ses technologies de nouvelle génération pour favoriser la circularité dans l'utilisation de l'eau et à collaborer avec les décideurs politiques pour remodeler l'infrastructure de l'eau dans les villes.

déclare : « Avec les challenges combinés entraînés par une infrastructure vieillissante, une population urbaine croissante et un changement climatique rapide, l'approche conventionnelle de la gestion de l'eau n'est plus viable. Epic a pour mission de faire en sorte que nos villes puissent garantir un approvisionnement en eau pour les générations à venir ». Epic vise à utiliser ses technologies de nouvelle génération pour favoriser la circularité dans l'utilisation de l'eau et à collaborer avec les décideurs politiques pour remodeler l'infrastructure de l'eau dans les villes. Kilimo, basée en Argentine, utilise le big data et l'apprentissage automatique pour vérifier, améliorer et compenser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Tatiana Malvasio, cofondatrice et COO, déclare : « En tant que fondateurs originaires d'Amérique latine, nous avons une expérience directe de la tension entre l'agriculture et le stress hydrique dans nos régions. Pour répondre à ce challenge, nous avons entrepris de créer un produit qui pourrait aider les agriculteurs à réduire leur consommation d'eau et à être plus efficaces dans leurs pratiques d'irrigation ». Kilimo utilise l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à optimiser l'irrigation, ce qui leur permettra d'être rémunérés pour leur participation à des initiatives de gestion responsable de l'eau.

Les autres entrepreneurs qui recevront un prix de la part de HCL et le soutien d'UpLink sont les suivants :

bNovate Technologies (Suisse) avec un biocapteur automatique et à distance pour surveiller et détecter la concentration bactérienne dans les réserves d'eau Indra Water (Inde) avec une solution de traitement des eaux usées décentralisée, fonctionnant à l'électricité, sans ajout de produits chimiques dans son traitement d'épuration primaire Majik Water Technologies (Kenya) avec un système de générateur d'eau atmosphérique qui utilise des techniques reconnues, basées sur la condensation pour capter l'humidité de l'air NatureDots Private Limited : AquaNurch (Inde) qui protège les gestionnaires de la pêche et de l'eau contre les facteurs de stress écologique, en permettant le contrôle à distance et la surveillance en temps réel des fermes aquacoles Oneka Technologies (Canada) avec une solution de dessalement alimentée par les vagues pour produire de l'eau potable en utilisant l'énergie renouvelable créée par les vagues Openversum (Suisse) avec une filtration sur membrane, assemblée et gérée localement, qui élimine les métaux lourds pathogènes de l'eau RainGrid Inc. (Canada) qui construit des réseaux numériques adaptés aux collectivités, fondés sur les propriétés, visant le Net Zéro du ruissellement pluvial des propriétés résidentielles tout en générant des crédits écosystémiques vérifiables Wateroam Pte Ltd (Singapour) qui produit de l'eau potable sûre, rapide et de qualité sans électricité

« Nous sommes très heureux d'annoncer les premiers bénéficiaires de de l'Innovation Initiative des aquapreneurs, qui ont été sélectionnés après les délibérations rigoureuses d'un large panel d'experts », a déclaré Roshni Nadar Malhotra, président de HCLTech. « La disponibilité de l'eau douce évolue rapidement dans le monde entier, créant un avenir fragile qui exige toute l'attention des décideurs politiques, secteurs privé et public confondus. Ayant été témoin des efforts des aquapreneurs qui trouvent des solutions aux challenges liés aux ressources actuelles en eau douce, je suis convaincu que nous allons tous dans la bonne direction pour l'avenir de notre planète. J'adresse toutes mes félicitations aux dix premiers lauréats ».

« Ces innovations sont primordiales pour pouvoir répondre à la demande mondiale croissante en eau propre et assurer la transition vers une économie plus verte », déclare Olivier Schwab, directeur général du Forum économique mondial. « Avec la pénurie d'eau qui menace les pays du monde entier, il est essentiel d'identifier et de donner des moyens aux startups innovantes qui contribueront à sécuriser l'accès à cette précieuse ressource, aujourd'hui et en pensant aux générations futures ». L'Aquapreneur Innovation Initiative, lancée par UpLink et HCL, mettra en relation ces innovateurs de classe mondiale avec les ressources, l'expertise et le financement vital dont ils ont besoin pour atteindre ce niveau et provoquer un changement véritablement transformationnel ».

À propos d'UpLink

UpLink est la plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial, conçue pour déclencher une « révolution entrepreneuriale » nécessaire pour les gens et la planète en soutenant les startups qui proposent des solutions innovantes pour répondre aux problèmes les plus urgents du monde, comme précisé dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Lancée lors de la réunion annuelle 2020 du Forum économique mondial à Davos, en partenariat avec Deloitte et Salesforce, UpLink met en relation les entrepreneurs et les investisseurs, experts et partenaires qui peuvent les aider à développer leurs projets.

UpLink découvre des innovations grâce à un cadre de compétition connu sous le nom d'innovation challenges. UpLink a lancé plus de 43 challenges et repéré plus de 350 entrepreneurs proposant des solutions innovantes dans des domaines essentiels des ODD, notamment la santé, l'alimentation, l'eau douce, les océans, les plastiques, l'éducation et le climat.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse https://uplink.weforum.org

À propos de HCL Group

Fondée en 1976 comme l'une des premières startup indiennes dans le domaine des technologies de l'information, HCL est un pionnier de l'informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l'introduction de l'ordinateur à microprocesseur huit bits en 1978. Aujourd'hui, le groupe HCL est présent dans de nombreux secteurs, notamment la technologie et la santé, et comprend trois entreprises : HCLTech, HCL Infosystems et HCL Healthcare. Le groupe génère un chiffre d'affaire annuel de plus de 12,3 milliards de dollars et compte plus de 222 000 employés opérant dans 60 pays.

HCLTech, une des entreprises du groupe, fait partie des principales entreprises technologiques mondiales. Elle fournit des capacités de pointe orientées stratégie numérique, ingénierie et cloud, que diffuse un large portefeuille de services et de produits technologiques dans différents segments industriels. HCLTech est un partenaire stratégique du Forum économique mondial.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse www.hcl.com

Notes à la rédaction

À propos de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023

La réunion annuelle de 2023 du Forum économique mondial rassemblera les plus grands dirigeants du monde sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté.

En savoir plus sur la réunion annuelle 2023 ici

Lisez également le programme du Forum en français | espagnol | mandarin | japonais

En savoir plus sur l' impact du Forum

Découvrez la plateforme d'intelligence stratégique du Forum et les cartes de transformation

Suivez le Forum sur Twitter à l'adresse @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts

Devenez fan de la page du Forum sur Facebook

Regardez des vidéos du Forum

Abonnez-vous aux communiqués et aux podcasts du Forum

Le Forum économique mondial, qui s'est engagé à améliorer l'état de la planète, est l'organisation internationale de la coopération public-privé. Le Forum collabore avec les principaux dirigeants politiques, commerciaux et autres de la société pour élaborer les programmes mondiaux, régionaux et industriels. (www.weforum.org).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 16:40 et diffusé par :