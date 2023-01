Dévoilement des médailles pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Î.-P.-É.





CHARLOTTETOWN, PE, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Il ne reste plus qu'un mois avant les Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Î.-P.-É. et pour célébrer ce jalon important, la Société hôtesse a procédé au dévoilement des médailles qui seront décernées aux vainqueurs parmi les plus de 2 500 jeunes athlètes qui concourront aux épreuves sportives des Jeux.

L'annonce s'est tenue au pavillon récemment rénové du Parc de ski provincial Mark Arendz à Brookvale, un site du legs des Jeux du Canada qui remonte à 1991, soit l'année où la province de l'Île-du-Prince-Édouard a accueilli les Jeux d'hiver du Canada pour la première fois.

OEuvre d'une artiste locale de l'Île, Christina Patterson, la conception de la médaille pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 reflète la beauté, la culture et l'histoire de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle représente également ce que le Canada a de mieux à offrir en matière de sport et d'esprit sportif parmi les 2 500 jeunes athlètes grâce à ses cinq particularités :

L'étoile mi'kmaq

L'étoile mi'kmaq est un symbole d'unité pour le peuple mi'kmaq. Les pointes représentent l'équilibre à l'intérieur de soi et à l'extérieur dans la Terre mère, ainsi que les quatre points cardinaux - le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le doublement des quatre pointes du motif, pour un total de huit, suggère que ce que l'on voit n'est pas nécessairement tout ce qui est perceptible. De même, l'étoile représente les athlètes qui se rassemblent en provenance de tous les coins du pays pour participer aux Jeux d'hiver du Canada 2023 et pour célébrer le pouvoir du sport.

Le phare

Le phare est reconnu comme un emblème de l'Île-du-Prince-Édouard. L'Île compte 61 phares parsemés sur ses célèbres rives. La conception des phares leur permet de résister à de puissantes tempêtes et aux eaux turbulentes de l'océan, tout en offrant un faisceau lumineux qui sert de guide pour les navires en mer. Répartis aux 55 kilomètres, les phares parsèment le paysage, se dressant fièrement comme un rappel de notre capacité à surmonter des difficultés et de l'adversité avec force et résilience. De même, les Jeux du Canada sont une célébration de la résilience et de la croissance des athlètes qui affrontent des difficultés et surmontent des obstacles redoutables. Par conséquent, le phare est un élément essentiel de la conception des médailles que les athlètes porteront avec fierté.

Le logo

Le logo des Jeux 2023 de l'Î.-P.-É. prend forme en représentant à la fois une étincelle et une feuille d'érable. Il représente la vision des Jeux du Canada, soit d'enflammer l'excellence. À l'intérieur de la forme se trouve le pont de la Confédération, emblème de l'Î.-P.-É., qui symbolise notre lien avec le Canada, par l'entremise de la nature de l'Île, où l'eau et la terre se réunissent.

Le ruban

Le ruban s'inspire de notre géographie insulaire avec la représentation d'un littoral rassembleur, amplifiant et débordant d'énergie. Il représente l'idée que les Jeux du Canada créent un effet de vague qui enflamme l'excellence des athlètes et des meneurs sur le terrain de jeu et au-delà.

Le plateau des médailles

Le plateau de médailles a été conçu par des étudiants locaux du programme de menuiserie de restauration de bâtiments du patrimoine du Collège Holland. Leur objectif principal est de travailler sur des projets de la vie réelle qui ont une incidence positive sur les collectivités. Dans le cadre du programme, les étudiants apprennent d'anciennes techniques de construction et ils les reproduisent en alliant les compétences traditionnelles aux dernières technologies.

Teck Resources Limited (Teck), une société minière de premier rang au Canada, sera le fournisseur de toutes les médailles d'or, d'argent et de bronze décernées aux Jeux d'hiver du Canada 2023. Teck est un partenaire national des Jeux du Canada depuis 2012, ayant été le fournisseur exclusif de médailles de la plus grande compétition multisports du Canada au cours de cette période.

Pour en savoir plus sur les médailles des Jeux d'hiver du Canada 2023, consultez le site 2023canadagames.ca/about/medals.

Citations



« Quelle belle façon de souligner le compte à rebours d'un mois avant le début des Jeux du Canada ÎPÉ 2023! La beauté, la culture et l'histoire de la province seront pleinement mises en valeur durant les compétitions, et il est inspirant de les voir représentées sur les médailles des Jeux. Je félicite Christina Patterson, l'artiste de la région qui a conçu un si beau design. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« La qualité de la réflexion qui sous-tend la conception de ces médailles a donné lieu à une représentation bien réelle de l'Île-du-Prince-Édouard - soit un endroit naturellement magnifique et emblématique où règne la solidarité de la population. Ces médailles seront sans aucun doute des souvenirs intemporels pour les médaillés de 2023 et pour notre histoire sportive provinciale. »

- Premier ministre Dennis King, province de l'Île-du-Prince-Édouard

« Ces médailles d'une grande beauté reflètent à la fois l'esprit de l'Île-du-Prince-Édouard et l'étincelle qui s'allumera chez les meilleurs jeunes athlètes de partout au Canada au moment où ils se préparent pour de grandes réalisations aux Jeux du Canada. Nous félicitons la conceptrice Christina Patterson, la Société hôtesse de 2023 et Teck pour leur travail collaboratif dans la concrétisation de cette vision. »

- Kelly-Ann Paul, présidente et chef de la direction du Conseil des Jeux du Canada.

« C'est avec une fierté et un enthousiasme débordants que nous présentons les médailles des Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Î.-P.-É. au reste du pays. Nous félicitons et remercions Christina Patterson d'avoir conçu une médaille qui englobe la beauté, la culture et l'histoire de l'Île-du-Prince-Édouard, tout en représentant le dévouement et le travail acharné des jeunes athlètes du Canada. »

- Kateri Coade, vice-présidente bénévole du Protocole, Société hôtesse des Jeux du Canada 2023

« Nous sommes fiers d'aider à célébrer le travail acharné et les réalisations des athlètes des Jeux du Canada avec ces superbes médailles qui représentent à la fois la région et les communautés autochtones. »

- Jonathan Price, chef de la direction, Teck

« Une vague d'enthousiasme soulève les Insulaires à l'idée d'accueillir les Jeux du Canada, et en tant qu'artiste, je suis très honorée d'avoir trouvé une façon unique de contribuer à cet événement. Je ressens une immense fierté d'avoir la possibilité de voir tous ces athlètes accomplis porter mon design. »

- Christina Patterson, conceptrice des médailles

« Les étudiants et moi avons décidé de faire du bénévolat pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard afin d'afficher notre soutien à la communauté locale. Certains des participants proviennent de divers programmes du Collège et nous ont utilisé nos talents divers pour concevoir un produit plutôt unique pour les Jeux du Canada 2023. Nous sommes tous très fiers de ce projet en sachant qu'il est au service de notre communauté. Nous sommes tous ravis de faire partie de ce grand effort et d'unir nos talents pour appuyer les athlètes de notre pays. »

- Professeur Josh Silver, Collège Holland

Au sujet des Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Île-du-Prince-Édouard :

L'Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour son hospitalité, et les Insulaires sont ravis d'accueillir les Jeux d'hiver du Canada 2023 dans leur province. Du 18 février au 5 mars 2023, les Jeux rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20 sports différents, pour le plus grand événement multisports au pays. Avec un impact économique prévu de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux du Canada sera le plus grand événement jamais organisé à l'Île-du-Prince-Édouard.

Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à Summerside, à l'Î.-P.-É., sur le territoire traditionnel du peuple mi'kmaq.

Ensemble, nous susciterons la grandeur, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner la chaleur, la communauté et l'esprit insulaire aux quatre coins du pays. Des athlètes et entraîneurs aux bénévoles et aux partisans, les Jeux de 2023 feront de chaque Canadien un Insulaire.

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 16:30 et diffusé par :