Fermeture de la base d'Air Transat à Vancouver - Le SCFP en mode protection des agents de bord

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente la vaste majorité des agents de bord au Canada, est consterné par la nouvelle de la fermeture de la base d'Air Transat à l'aéroport de Vancouver. Plus de 200 postes d'agents de bord...

Le Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R. -CSN et le Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN ont tous deux envoyé des avis de grève au ministère du Travail dans le but de déclencher un arrêt de travail au...