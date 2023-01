Avis aux médias - Annonce de Métiers spécialisés Ontario concernant l'entrée en vigueur de nouvelles normes





TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Mme Melissa Young, DG/registraire de Métiers spécialisés Ontario, annoncera, en compagnie de M. Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, et de M. David Smith, adjoint parlementaire au ministre, certaines mises à jour au programme d'apprentissage en Ontario.

Date : Le jeudi 19 janvier 2023



Heure : Allocution à 10 h

Un point de presse et une visite guidée suivront.



Lieu : Collège Centennial, salle B-133

75, chemin Ashtonbee

Scarborough (Ontario)

Remarques : les médias peuvent se stationner gratuitement dans le parc réservé aux visiteurs.

Veuillez accéder au bâtiment par l'entrée B.

À propos de Métiers spécialisés Ontario

Métiers spécialisés Ontario est un organisme du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences chargé des programmes d'apprentissage et de la certification des métiers spécialisés en Ontario.

Métiers spécialisés Ontario a pour mission de simplifier l'accès aux services destinés aux professionnels des métiers spécialisés, de mettre de l'avant les métiers spécialisés comme une carrière de choix et de pallier la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur, en partenariat avec le gouvernement et l'industrie.

SOURCE Skilled Trades Ontario

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 15:44 et diffusé par :