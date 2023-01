Modification réglementaire sur la pêche sportive : ouverture de la pêche d'hiver au lac des Soeurs à Val-d'Or

La sécurisation des écosystèmes d'eau douce de la planète, de plus en plus menacés par le changement climatique, la croissance démographique et la demande des consommateurs, est devenue un enjeu plus critique que jamais. Pour faire face à cette crise...

Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a décroché en 2023, pour la 12e fois consécutive, une place dans la liste de Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables du...

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Wayne Sparrow, chef de la bande indienne de Musqueam, ont annoncé un financement fédéral de 134 895 $ afin d'accroître la conservation de...