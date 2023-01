Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Un record de plaintes pour maltraitance d'aînés

« La maltraitance envers les aînés est malheureusement un phénomène bien réel et sous-estimé. Des avancées ont été faites dans les dernières années pour mieux protéger les aînés.

Le gouvernement caquiste a insisté pour mettre en place des amendes importantes pour les auteurs de maltraitance, mais près d'un an plus tard, aucune sanction n'a été encore mise à exécution.

Pourquoi? Il est maintenant temps de passer de la parole aux actes. »

-Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

