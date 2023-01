Dans l'univers de deux artistes peintres à la maison de la culture Claude-Léveillée





MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les oeuvres abstraites des artistes haïtiens Clovis-Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonise vous seront présentées dès le 20 janvier prochain à la maison de la culture Claude-Léveillée. Leur travail pose des questions à propos de la place du pouvoir politique dans nos vies et médite sur des thèmes tels que la transmission, les rites de passages, la pédagogie, l'habitacle et l'amitié. Découvrez Le langage Secret de l'Univers, une exposition sous le commissariat de James Oscar.

« Cette exposition nous dévoile la réflexion des deux artistes qui s'éloignent des idées conventionnelles sur ce qu'on définit comme étant un univers en soi. Leurs oeuvres engagées vous interpelleront et modifieront votre regard face à certains aspects du quotidien et de notre société. Votre visite promet d'être très intéressante! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Clovis-Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe utilisent la peinture et les formes graphiques qui s'y trouvent afin d'explorer un langage pictural propre à chacun. Le travail de Desvarieux dépeint le mouvement et l'immobilité d'espaces donnés, évoquant éventuellement la naissance, le développement ou la dissolution de certaines « constellations » ou certains univers sociaux ou personnels, tandis que Carl-Philippe Simonise plonge dans le paysage intérieur de son propre univers, en scrutant les rapports entre leurs formes graphiques et émotionnelles, qui se trouvent sur la toile.

À propos des artistes

Clovis-Alexandre Desvarieux est né à Port-Au-Prince en 1986. Il a grandi en Haïti avant d'immigrer aux États-Unis puis au Canada où il a obtenu en 2011 un baccalauréat en ingénierie du bâtiment de l'université Concordia. Il travaille et est installé à Montréal. Il présente une série d'oeuvres réalisées sur toile en acrylique, issue de son corpus abstrait.

Carl-Philippe Simonise est cinéaste, directeur photo, photographe et artiste contemporain de Montréal. Carl-Philippe naît à Port-au-Prince et grandit dans un entourage qui la pousse à s'intéresser à la condition humaine dès l'enfance. L'artiste commence le dessin très tôt, en s'inspirant principalement de la nature très présente dans son environnement et prend comme principale source d'influence la culture ancestrale haïtienne riche en surnaturel.

À propos du commissaire

James Oscar est un écrivain, critique d'art et chercheur anthropologique né à Montréal, d'ascendance trinidadienne. Au cours des 25 dernières années, il a écrit dans les domaines de l'art contemporain, de la critique culturelle et de la théorie sociale, et travaille depuis plus de 15 ans à titre de commissaire indépendant. Il a récemment agi en tant que commissaire de performances à la Fonderie Darling, au 24 Beaubourg à Paris, et au Musée des beaux-arts de Montréal. II est actuellement le commissaire de la collection permanente d'art de la Maison d'Haïti et co-conservateur de la grande collection prestigieuse d'art latino-américain et caribéen, la Collection Jara-Michel.

L'exposition Le langage Secret de l'Univers se tiendra jusqu'au 19 mars 2023 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : vendredi 27 janvier à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 14:40 et diffusé par :