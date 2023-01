Discover® Global Network lance une solution pour les transports en commun à l'échelle internationale





Discover® Global Network, la marque de paiement Discover®, a introduit des solutions « Tap and Pay » pour les opérateurs de transport en commun et les partenaires acquéreurs locaux tels que EMT Madrid, Metro de Sevilla et GetNet en Espagne, Mennica en Pologne et New Taipei Metro à Taïwan. Les usagers peuvent désormais utiliser leurs cartes Discover, Diners Club International® et celles de leurs partenaires du réseau pour effectuer des paiements sans contact avec ces sociétés de transport situées dans les principales destinations internationales.

Les sociétés de transport en commun migrent vers les paiements sans contact à un rythme plus soutenu que celui observé au cours de la dernière décennie, car les habitudes de déplacement continuent de changer et les passagers exigent des modes de paiement flexibles. En février 2022, 53 % des transactions liées aux transports ont été effectuées sans contact, contre 14 % en août 2020. 150 grandes villes du monde souhaitent introduire le paiement sans contact dans les transports en commun1.

« La solution Discover® Transit donne aux usagers la possibilité de payer comme ils le souhaitent et offre une expérience client transparente », déclare Emily Foshee, vice-présidente Core Network Products et Delivery chez Discover. « Accepter les paiements sans contact des titulaires de carte sur le Discover Global Network peut aider les sociétés de transport en commun à augmenter le volume des transactions, à réduire les coûts opérationnels ainsi que les frais de perception des tarifs. »

« Nous sommes ravis de contribuer à la croissance de cette adoption avec des sociétés de transport en commun telles que EMT Madrid et Metro de Sevilla en Espagne. Cela garantit une expérience agréable et transparente pour les détenteurs de carte du Discover® Global Network lors de leurs visites », déclare Rubén Justel, PDG de Getnet Europe.

« Avec cette solution, nous pouvons offrir une meilleure expérience client et rendre les déplacements plus faciles et plus confortables pour nos usagers », déclare Jorge Maroto, directeur général de Metro de Sevilla, le métro de Séville en Espagne.

La solution Discover® Transit permet l'acceptation des paiements traditionnels et sans contact et propose des options personnalisables, notamment la prise en charge des politiques tarifaires des commerçants, les accréditations, la marque blanche, les paiements sans contact, le partage des risques du premier voyage et la référence du paiement.

Discover collabore avec des partenaires de transport en commun aux États-Unis depuis 2012 et est agréée par la Chicago Transit Authority (CTA), la New York Metropolitan Transit Authority (NY MTA), Albany, NY (CDTA), Dallas Area Rapid Transit (DART) et Portland (Tri-Met). La société dispose également d'un solide portefeuille d'agences aux États-Unis et à travers le monde qui ont entamé la transition vers les paiements sans contact, tandis que la solution Discover® Transit sera bientôt déployée en Turquie et au Qatar.

Discover Global Network est le réseau de paiement mondial à la croissance la plus rapide2 avec plus de 280 millions de titulaires de cartes, plus de 60 millions de points de vente et 1,8 million de guichets automatiques et de points d'accès aux espèces. Ce réseau comprend le Discover Network, Diners Club International, PULSE® ainsi que plus de 25 réseaux de partenaires d'alliance à travers le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.discoverglobalnetwork.com/solutions/enable-payments/transit-solutions/.

À propos de Discover

Discover Financial Services (NYSE : DFS) est une société de services bancaires et de paiements numériques avec l'une des marques les plus reconnues dans le domaine des services financiers aux États-Unis. Depuis sa création en 1986, la société s'est développée pour devenir l'un des plus grands émetteurs de cartes aux États-Unis. Elle émet la carte Discover®, le pionnier américain des récompenses en espèces, et propose des prêts étudiants privés, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des comptes chèques et d'épargne ainsi que des certificats de dépôt dans le cadre de ses opérations bancaires. La société exploite le Discover® Global Network composé du Discover Network avec des millions de commerçants et de points d'accès aux espèces, PULSE®, l'un des principaux réseaux de guichets automatiques/de débit du pays et Diners Club International®, un réseau de paiement mondial accepté dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.discover.com/company.

