Des rénovations écologiques pour améliorer l'efficacité énergétique du Centre des anciens de Musqueam





RÉSERVE INDIENNE MUSQUEAM NO 2, BC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Wayne Sparrow, chef de la bande indienne de Musqueam, ont annoncé un financement fédéral de 134 895 $ afin d'accroître la conservation de l'énergie et l'abordabilité grâce à la rénovation écoénergétique du Centre des anciens de la réserve indienne de Musqueam no 2.

Le Centre offre aux anciens autochtones de Musqueam une installation publique où ils peuvent se réunir et participer à des événements, et il abrite une clinique de première ligne qui offre des services de santé communautaires.

Cet investissement soutiendra une amélioration de l'efficacité énergétique, la première rénovation majeure du bâtiment depuis sa construction en 1986. Les améliorations permettront de remplacer le système de chauffage par plinthes par un nouveau système de pompe à chaleur, de remplacer les fenêtres et les portes par des modèles Energy Star et d'augmenter l'étanchéité à l'air du bâtiment. D'autres améliorations comprennent des robinets à faible débit, l'isolation du réservoir d'eau chaude et le remplacement de l'éclairage actuel par des lampes à DEL. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 62,2 % et les émissions de gaz à effet de serre de 0,57 tonne par année.

En plus d'améliorer la durabilité de l'établissement, la modernisation du Centre réduira les factures de services publics, qui pèsent actuellement lourdement sur le budget de l'installation, et permettra de réaffecter ces fonds aux programmes et à d'autres initiatives. Les améliorations écologiques répondront également aux besoins médicaux de nombreux membres de la population cible du centre, en réduisant les courants d'air qui imprègnent le bâtiment et le rendent moins confortable en hiver.

Le Centre servira d'outil d'apprentissage et de modèle pour d'autres rénovations écologiques dans la région.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« En tant que gardiens du savoir des communautés autochtones, les aînés jouent un rôle important dans la transmission d'informations essentielles sur la protection des terres et des eaux, l'histoire, l'art et les traditions culturelles. Le financement accordé aujourd'hui permettra d'accroître l'efficacité énergétique en réduisant les émissions de carbone et les coûts connexes, afin que les aînés de Musqueam puissent continuer de se réunir, d'échanger des idées, d'organiser des événements et de former une nouvelle génération. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour bâtir des collectivités plus vertes et plus résilientes. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Musqueam est ravi d'entreprendre des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de son centre pour aînés. Il s'agit d'un espace communautaire essentiel, non seulement pour que nos aînés se réunissent, mais aussi pour nos membres qui accèdent à la clinique de soins de première ligne de Musqueam et reçoivent des soins de santé continus sans avoir à quitter notre communauté. Ces améliorations rendront le bâtiment plus confortable en hiver et en été, tout en permettant d'économiser de l'argent qui pourra être consacré aux services communautaires et à d'autres initiatives. »

Wayne Sparrow, chef de la bande indienne Musqueam

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 134 895 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 134 895 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande dans le cadre du processus d'acceptation continu et/ou des processus de sélection concurrentiels sur le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

SOURCE Infrastructure Canada

