La société HCLTech nommée Global Top Employer 2023 par le Top Employers Institute





HCLTech, une société de technologie leader du marché mondial, a renforcé sa réputation internationale d'employeur de qualité, confirmée par le Top Employers Institute dans le cadre de son programme Top Employer 2023.

Entreprise participante au programme Top Employer 2023, HCLTech a reçu des certifications régionales Top Employer dans 25 pays, y compris pour son siège en Inde, lui ouvrant la voie vers une reconnaissance d'envergure mondiale. La société HCLTech a été nommée employeur de premier plan en raison de ses politiques et pratiques d'excellence en matière de ressources humaines en Australie, au Brésil, en Bulgarie, au Canada, au Costa Rica, en Finlande, en France, en Allemagne, au Guatemala, en Inde, en Italie, au Japon, en Malaisie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, à Singapour, en Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. HCLTech se classe numéro un dans 18 de ces 25 pays.

HCLTech a également reçu les honneurs dans les 3 zones géographiques clés où la société est présente : Top Employer Europe 2023 (première position générale), Top Employer Asie Pacifique 2023 (première position générale) et Top Employer Amérique du Nord 2023 (première position générale).

« Nous sommes ravis que nos efforts pour créer une culture innovante et moderne nous aient permis de remporter la distinction de Global Top Employer 2023 », a déclaré Ramachandran Sundararajan, directeur des ressources humaines de HCLTech. « Nous sommes convaincus que les grandes idées peuvent venir de n'importe lequel de nos collaborateurs, et cette croyance nous permet de cultiver un environnement de diversité et d'inclusion. Par cette approche, nos plus de 220 000 employés sont en mesure d'exprimer leur créativité et d'innover, non seulement pour leur développement personnel et l'évolution de leur carrière, mais aussi pour nos clients tous secteurs confondus, afin de favoriser leur modernisation et leur transformation technologique. »

« C'est face aux difficultés que le meilleur des personnes et des organisations ressort. Nous l'avons encore une fois constaté cette année dans le cadre de notre programme de certification Top Employer, à travers la performance exceptionnelle des Top Employers certifiés 2023. Et parmi cette communauté d'organisations d'excellence, HCLTech a démontré son engagement envers ses employés du monde entier », a affirmé David Plink, PDG du Top Employers Institute. « Cette constance à l'échelle internationale dans les pratiques de ressources humaines caractérise un petit groupe d'entreprises qui ont obtenu la certification mondiale dans le cadre du programme Top Employer. Nous sommes fiers d'annoncer le nom de ces entreprises et de fêter leur réussite en 2023. »

En plus de ce récent succès, HCLTech a également reçu une distinction similaire de Great Place to Work aux États-Unis, et figure dans le Gender-Equality Index de Bloomberg pour la deuxième année consécutive. La société est également l'un des membres fondateurs de la Global Parity Alliance on DE&I (alliance mondiale pour la parité en matière de diversité, d'équité et d'inclusion) du Forum économique mondial, qui vise à mettre en avant les meilleures pratiques intégrées dans les fondements d'une organisation en faveur des groupes sous-représentés.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 222 000 employés répartis dans 60 pays et qui offre des capacités de pointe axées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les segments verticaux et nous leur fournissons des solutions industrielles dans les domaines des services financiers, de la fabrication, des sciences de la vie et des soins de santé, de la technologie et des services, des télécoms et des médias, du détail et des produits de grande consommation, ainsi que des services publics. Les revenus consolidés pour la période de douze mois close en décembre 2022 s'élevaient à 12,3 milliards de dollars. Découvrez comment nous pouvons accélérer votre développement sur hcltech.com.

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est la référence internationale pour l'évaluation de l'excellence des pratiques en matière de ressources humaines. Nous contribuons à l'adoption croissante de ces pratiques afin de rendre le monde du travail meilleur. Grâce au programme de certification du Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent faire valider leurs pratiques et être certifiées et reconnues comme un employeur de qualité. Établi il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a déjà certifié 2 052 organisations dans 121 pays/régions. Les entreprises certifiées Top Employers ont un impact positif sur la vie de plus de 9,5 millions d'employés dans le monde.

Le Top Employers Institute. Pour un meilleur monde du travail.

