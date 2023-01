La CSN déplore la fermeture de Novago à Joliette





JOLIETTE, QC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Après plus de 15 mois de grève, la coopérative Novago annonce la fermeture de son point de service de Joliette sans jamais avoir vraiment négocié avec ses employé-es syndiqués.

«?La coopérative Novago n'a aucune considération pour ses employé-es. Non seulement elle a toujours maintenu sa ligne de faire reculer les salaires en pleine inflation, mais nous n'avons eu aucun préavis sur la décision de fermeture annoncée hier. On a obtenu l'information par les médias, alors que nous étions sur la ligne de piquetage.?», soutient Nicole Lambert, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière-CSN qui déplore qu'une coopérative membre du Groupe coopératif Sollio ferme un site sans vouloir négocier avec son syndicat.

Le syndicat a demandé au ministère du Travail de convoquer rapidement les parties. Une rencontre devrait avoir lieu au cours de la semaine qui vient. C'est à cette occasion que le syndicat compte obtenir tous les détails en lien avec cette annonce de fermeture.

La CSN évalue par ailleurs quels sont les droits des travailleuses et des travailleurs dans les circonstances. «?Il est clair que la stratégie malicieuse de l'employeur de supprimer graduellement les emplois ne lui permet pas de disposer du syndicat, de son accréditation et de l'obligation de négocier. Nous allons prendre tous les moyens pour faire respecter les droits de ces travailleuses et travailleurs et protéger leurs emplois?», ajoute Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière (CCL-CSN).

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Coop Lanaudière-CSN rassemble 25 membres affiliés au Conseil central de Lanaudière-CSN, lequel regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière. Le syndicat est également affilié à la Fédération du commerce-CSN qui compte 30?000 membres regroupés au sein de 360 syndicats oeuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1?600 syndicats, elle défend plus de 330?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

