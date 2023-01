AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Julie Dabrusin fera une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce liée à des...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 628 nouveaux cas, pour un total de 1?296 835 personnes infectées*;4 nouveaux décès, pour un total de 17?831 décès, soit;2 décès survenus...