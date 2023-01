Fabriquer des bornes de recharge pour véhicules électriques au Canada





SHAWINIGAN, QC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse de l'exploitation minière, de la production ou de la recharge, les entreprises et les travailleurs du Canada attirent des investissements sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (VE). Lorsque les véhicules électriques sont construits au moyen de minéraux canadiens, assemblés par des travailleurs du secteur canadien de l'automobile et alimentés à des bornes de recharge fabriquées au Canada, nous protégeons et créons des emplois, nous faisons croître notre économie et nous maintenons la qualité de l'air d'aujourd'hui et de demain.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité aujourd'hui les installations de l'entreprise FLO, un fabricant de bornes de recharge pour VE situé à Shawinigan, au Québec, afin de mettre en valeur la fabrication de bornes de recharge au Canada. Les travailleurs canadiens jouent un rôle de premier plan à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement de VE, de l'extraction et du traitement des minéraux critiques à la fabrication des VE et des batteries, en passant par la fabrication de l'infrastructure de chargement. Pour rendre les VE plus accessibles aux Canadiens, le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 milliard de dollars dans des projets visant à fabriquer près de 84?500 bornes de recharge d'ici 2027, dont des milliers sont déjà en service. Ces projets s'ajoutent aux bornes de recharge financées dans le cadre d'investissements des provinces, des territoires et du secteur privé.

Durant son passage au Québec, le premier ministre visitera l'Institut de recherche sur l'hydrogène (IRH) de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui effectue des recherches sur les technologies de stockage, de production et d'utilisation de l'hydrogène. L'Université du Québec à Trois-Rivières appuie le développement de carrefours et de chaînes d'approvisionnement en hydrogène au Canada afin de contribuer à réduire les émissions provenant du transport, notamment du camionnage et du transport maritime. Le développement et l'adoption à plus grande échelle des technologies de l'hydrogène créent des emplois et stimulent la croissance économique, en plus de contribuer à la réduction de la pollution et à la lutte contre les changements climatiques. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, participe aux deux activités.

Les travailleurs et les entreprises du Canada sont déjà des chefs de file au chapitre de l'énergie et des technologies propres, ainsi que des éléments qui les composent. Au moment où la demande continue de croître, le fait de positionner le Canada comme un fournisseur fiable de technologies propres permettra de créer encore plus d'emplois pour les Canadiens, de faire croître notre économie et de réduire la pollution pour appuyer la lutte contre les changements climatiques.

«?La fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques au Canada est avantageuse à tous les égards. En effet, elle permet de générer de bons emplois pour la classe moyenne, en plus de placer le Canada parmi les chefs de file mondiaux en matière de technologies propres, et elle facilite plus que jamais la décision des Canadiens d'opter pour un VE comme prochain véhicule. Le passage aux VE permet aux familles de réduire leurs dépenses mensuelles tout en protégeant la pureté de notre air pour les prochaines générations.?»

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«?Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible aux endroits où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent. Investir dans la multiplication des infrastructures pour les VE permettra à davantage de Canadiens de prendre le volant sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques.?»

-- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

«?Comme nous le constatons ici chez FLO, à Shawinigan, notre région possède les talents dont le monde a besoin. Grâce à Louis Tremblay et à tous les travailleurs de FLO, il est clair que l'innovation canadienne contribue à bâtir une économie plus propre, plus verte et plus résiliente, tout en consolidant notre position de chef de file mondial dans la chaîne d'approvisionnement de VE.?»

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

La visite d'aujourd'hui intervient au troisième jour de la tournée du premier ministre visant à mettre en valeur la solide chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques du Canada, de l'étape de l'exploitation minière à celle de la fabrication. Dans le cadre de sa tournée, le premier ministre a également effectué une visite à Saskatoon afin de souligner le rôle de premier plan du Canada au chapitre des composantes de base - les minéraux critiques - des technologies propres. En outre, il a fait un arrêt à Windsor pour mettre en valeur la fabrication canadienne de VE et de batteries de VE.

afin de souligner le rôle de premier plan du Canada au chapitre des composantes de base - les minéraux critiques - des technologies propres. En outre, il a fait un arrêt à pour mettre en valeur la fabrication canadienne de VE et de batteries de VE. Le Canada progresse dans son objectif de déployer 50?000 nouvelles bornes de recharge grâce à des investissements de 400 millions de dollars et à un financement de 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada. Cela s'ajoute aux 34?500 bornes de recharge que le gouvernement fédéral a déjà financées.

progresse dans son objectif de déployer 50?000 nouvelles bornes de recharge grâce à des investissements de 400 millions de dollars et à un financement de 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada. Cela s'ajoute aux 34?500 bornes de recharge que le gouvernement fédéral a déjà financées. À l'heure actuelle, le Canada compte près de 20?000 bornes de recharge accessibles à la population réparties dans 8?249 sites à travers le pays.

Avec plus de 75?000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 pour VE déployées en Amérique du Nord, FLO est un fabricant et un exploitant de réseau de premier plan en matière de solutions de recharge pour véhicules électriques. Basée au Québec, où elle a été fondée en 2009 sous le nom d'AddÉnergie, la société FLO est aujourd'hui un chef de file des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques au Canada et se déploie sur les marchés internationaux, démontrant ainsi le savoir-faire et l'innovation du Canada.

Le mois dernier, le gouvernement du Canada a publié un projet de règlement qui fixe des objectifs de vente de véhicules zéro émission (VZE) pour les fabricants et les importateurs de véhicules de passagers, de VUS et de camionnettes neufs. Selon le règlement, au moins 20 % des nouveaux véhicules vendus au Canada d'ici 2026 devront être des véhicules zéro émission. Ce pourcentage devra atteindre au moins 60 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2035. Ces objectifs permettront d'augmenter l'offre pour que davantage de Canadiens puissent acheter ce type de véhicules.

100 % d'ici 2035. Ces objectifs permettront d'augmenter l'offre pour que davantage de Canadiens puissent acheter ce type de véhicules. Pour aider un plus grand nombre de Canadiens à acheter un VZE, le gouvernement investit 1,7 milliard de dollars pour prolonger le programme d'Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) jusqu'en mars 2025 et élargir la gamme de modèles de véhicules admissibles au programme pour englober plus de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS. Ce programme offre jusqu'à 5?000 $ de rabais pour l'achat ou la location d'un VZE. À ce jour, plus de 185?160 incitatifs ont été offerts aux Canadiens et aux entreprises.

élargir la gamme de modèles de véhicules admissibles au programme pour englober plus de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS. Ce programme offre jusqu'à 5?000 $ de rabais pour l'achat ou la location d'un VZE. À ce jour, plus de 185?160 incitatifs ont été offerts aux Canadiens et aux entreprises. Le Programme de transport écoénergétique de marchandises, l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro - Volet des véhicules moyens et lourds, et le Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (iVMLZE) contribuent à la réduction d'émissions en aidant les entreprises et les communautés de tout le pays à passer aux VZE.

