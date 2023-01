Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral destiné à la création d'emplois et à la croissance des entreprises dans la région de Calgary





CALGARY, AB, le 18 janv. 2023 /CNW/ - À Calgary et dans les environs, les entreprises novatrices contribuent largement à des secteurs clés de l'économie canadienne, notamment la santé, la technologie numérique, l'énergie propre et la fabrication. Le gouvernement du Canada investit dans ces entreprises afin de renforcer davantage l'économie de l'Alberta, d'introduire les innovations fabriquées au Canada sur les marchés mondiaux et de créer des emplois sur lesquels les travailleurs canadiens peuvent compter.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de plus de 25,5 millions de dollars au profit de 15 entreprises de la région de Calgary dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance afin de soutenir leur expansion et la création de nouvelles possibilités pour les chercheurs d'emplois.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

headversity reçoit plus de 6 millions de dollars pour élargir sa plateforme technologique numérique sur la santé mentale afin de soutenir les aidants des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Kathairos reçoit plus de 3,9 millions de dollars pour accroître ses activités de réduction des émissions, lesquelles permettent d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre des puits de pétrole et de gaz.

PurposeMed reçoit plus de 3,5 millions de dollars pour accroître ses activités et augmenter la capacité de ses solutions complexes de télésanté à l'intention des collectivités à risque et mal servies du Canada.

Harvest Builders reçoit 3 millions de dollars pour créer une plateforme de talents en ligne afin de stimuler le secteur de la technologie dans les Prairies.

Au total, les initiatives devraient favoriser la création de plus de 815 emplois, et aider des petites et moyennes entreprises à accéder à la main-d'oeuvre, à la technologie, et aux ressources dont elles ont besoin pour introduire les innovations fabriquées en Alberta sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

Citations

« Les Albertains sont des innovateurs et recherchent sans cesse de nouvelles possibilités de croissance et de réussite. Notre gouvernement investit ici, en Alberta, pour faire en sorte que les entreprises de pointe prennent de l'expansion et créent des emplois de qualité sur lesquels les travailleurs albertains peuvent compter. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à positionner davantage Calgary comme un chef de file en matière d'innovation tout en renforçant la compétitivité des entreprises albertaines. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Calgary abrite certaines des entreprises les plus novatrices et les plus talentueuses de l'Alberta et du Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui dans 15 entreprises de Calgary et de la région aidera directement certains de nos principaux créateurs d'emplois à créer de nouvelles possibilités en Alberta et à continuer de bâtir une économie résiliente dans les Prairies. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« Calgary est une ville où les entreprises novatrices prospèrent grâce à son environnement commercial de premier plan où l'on investit dans la transformation de solutions locales en entreprises mondiales. Le soutien apporté par PrairiesCan à des entreprises calgariennes à fort potentiel montre que nous sommes une ville dotée d'esprits brillants, de grandes idées et du soutien nécessaire pour conquérir de nouveaux marchés et créer des emplois de qualité dans divers secteurs. »

-Brad Parry, président et directeur général, Calgary Economic Development

« Nous avons pu constater de visu le type de talent technologique qui se développe ici même en Alberta. Nous sommes incroyablement reconnaissants de ce financement et de pouvoir créer davantage d'occasions pour les talents émergents de cette province de nous emboîter le pas dans le perfectionnement en santé mentale et en résilience. »

-Dr Ryan Todd, directeur général de headversity

« Il s'agit d'un moment passionnant pour le secteur des technologies propres de l'Alberta, l'industrie pétrolière et gazière prenant rapidement des mesures pour réduire ses émissions de méthane. Cet investissement de PrairiesCan permettra à Kathairos d'augmenter le nombre d'emplois et le déploiement commercial pour répondre à la demande de l'industrie et, surtout, d'éliminer des dizaines de milliers de tonnes de méthane dans le processus. »

-Dick Brown, président et directeur général, Kathairos Solutions

« En deux ans et demi, PurposeMed a aidé près de 30 000 Canadiens de collectivités mal servies à accéder à des soins de santé complexes tout en faisant passer son équipe à plus de 200 personnes. Le financement de PrairiesCan nous permet de continuer à nous développer pour servir de nouveaux patients et soulager le système de santé canadien. »

-Dr Husein Moloo, cofondateur et directeur général, PurposeMed

« Grâce à ce soutien de PrairiesCan, Harvest Builders renforce encore son rôle visant à combler les lacunes cruciales en matière de talents qui entravent la croissance du secteur technologique des Prairies. Notre projet visera à combler les lacunes en matière de talents et de compétences auxquelles les entreprises en démarrage et les entreprises technologiques en expansion se heurtent, et à positionner l'Alberta et l'Ouest canadien à l'échelle mondiale comme un marché concurrentiel et résilient pour l'innovation. »

-Graeme Harrison, président, Harvest Builders

Faits en bref

Le financement fédéral provient du programme du Fonds pour l'emploi et la croissance administré par PrairiesCan.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 s'appuie sur les investissements antérieurs du gouvernement dans les emplois, les compétences et la croissance en fournissant la somme de 250 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour aider les travailleurs et les travailleuses du Canada à prospérer dans une économie mondiale en transformation.

Document d'information

Par l'intermédiaire de PrairiesCan, le gouvernement du Canada investit plus de 25,5 millions de dollars pour aider 15 entreprises novatrices de l'Alberta à prendre de l'expansion et à créer des emplois de qualité dans la région de Calgary. Ce financement, accordé dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), aidera les entreprises de la région de Calgary à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour renforcer leurs activités et se développer sur les marchés nationaux et internationaux.

Le FEC verse des fonds à des entreprises et à des organisations pour les aider à renforcer leur résilience et leur compétitivité, à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Les entreprises qui reçoivent un financement dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui exercent leurs activités dans un certain nombre de secteurs importants de l'économie de l'Alberta, notamment la santé, les technologies numériques, l'énergie propre et la fabrication :

headversity (6 004 544 $)

Accroître l'adoption par le marché de sa plateforme technologique numérique de santé mentale afin de soutenir les aidants des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Accroître l'adoption par le marché de sa plateforme technologique numérique de santé mentale afin de soutenir les aidants des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Kathairos (3 930 635 $)

Développer le marché de la technologie d'élimination du méthane à base d'azote qui aide à éliminer les émissions de gaz à effet de serre des puits de pétrole et de gaz.

Développer le marché de la technologie d'élimination du méthane à base d'azote qui aide à éliminer les émissions de gaz à effet de serre des puits de pétrole et de gaz. PurposeMed (3 540 997 $)

Accroître les activités et étendre la prestation de solutions complexes de télésanté aux collectivités à risque et mal servies du Canada .

Accroître les activités et étendre la prestation de solutions complexes de télésanté aux collectivités à risque et mal servies du . Harvest Builders (3 000 000 $)

Créer une plateforme de talents en ligne pour mettre sur pied un bassin de talents techniques qualifiés et aider à pourvoir les postes en demande dans le secteur de la technologie d'un bout à l'autre des provinces des Prairies.

Créer une plateforme de talents en ligne pour mettre sur pied un bassin de talents techniques qualifiés et aider à pourvoir les postes en demande dans le secteur de la technologie d'un bout à l'autre des provinces des Prairies. Excir (2 500 000 $) Concevoir et exploiter un projet pilote de démonstration de son usine de recyclage qui convertit de façon durable les convertisseurs catalytiques et les déchets électroniques en métaux précieux.

Concevoir et exploiter un projet pilote de démonstration de son usine de recyclage qui convertit de façon durable les convertisseurs catalytiques et les déchets électroniques en métaux précieux. Kent Imaging (1 859 500 $) Développer et améliorer sa gamme de dispositifs de diagnostic médical non invasifs et renforcer le soutien aux ventes pour stimuler la croissance sur les marchés mondiaux.

Développer et améliorer sa gamme de dispositifs de diagnostic médical non invasifs et renforcer le soutien aux ventes pour stimuler la croissance sur les marchés mondiaux. 2301114 Alberta Ltd - exerçant ses activités sous le nom de Watts (1 420 083 $)

Développer les activités et la capacité de distribution afin de mieux servir les nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis grâce à ses solutions d'éclairage avancées.

Développer les activités et la capacité de distribution afin de mieux servir les nouveaux marchés au et aux États-Unis grâce à ses solutions d'éclairage avancées. Lumiio (1 372 908 $) Améliorer les produits numériques et mettre au point des dispositifs portables avancés afin de mieux saisir les données concrètes sur la santé qui aident à établir un diagnostic médical, à caractériser des maladies et à améliorer les résultats pour les patients.

Améliorer les produits numériques et mettre au point des dispositifs portables avancés afin de mieux saisir les données concrètes sur la santé qui aident à établir un diagnostic médical, à caractériser des maladies et à améliorer les résultats pour les patients. Medlior Health Outcomes Research (584 500 $) Accroître les activités des services de recherche sur l'économie de la santé et les résultats en matière de santé afin de mieux servir les marchés nord-américain et européen.

Accroître les activités des services de recherche sur l'économie de la santé et les résultats en matière de santé afin de mieux servir les marchés nord-américain et européen. Black Owl Systems (460 500 $) Achever le développement de son logiciel de comptabilité spécialisé et intensifier les efforts de marketing et de vente en Amérique du Nord.

Achever le développement de son logiciel de comptabilité spécialisé et intensifier les efforts de marketing et de vente en Amérique du Nord. ICwhatUC - exerçant ses activités sous le nom d'IrisCX (270 000 $) Améliorer son logiciel grâce à des capacités d'intelligence artificielle afin de mieux mettre en relation de façon virtuelle les experts commerciaux et les consommateurs, ce qui permet aux entreprises de fournir des conseils précis en matière de vente et d'après-vente sans avoir à se rendre sur place.

Améliorer son logiciel grâce à des capacités d'intelligence artificielle afin de mieux mettre en relation de façon virtuelle les experts commerciaux et les consommateurs, ce qui permet aux entreprises de fournir des conseils précis en matière de vente et d'après-vente sans avoir à se rendre sur place. 2311520 Alberta Ltd - exerçant ses activités sous le nom de The Co+Kitchen (223 500 $)

Mettre en place une cuisine commerciale à usage partagé à Canmore afin de fournir aux entrepreneurs et aux petites entreprises un espace abordable et accessible pour cuisiner, stocker et vendre des aliments produits localement.

Mettre en place une cuisine commerciale à usage partagé à afin de fournir aux entrepreneurs et aux petites entreprises un espace abordable et accessible pour cuisiner, stocker et vendre des aliments produits localement. Krux Analytics (167 250 $)

Concevoir et produire des équipements qui optimisent les performances de forage en regroupant et en intégrant les données pour permettre une analyse en temps réel.

Concevoir et produire des équipements qui optimisent les performances de forage en regroupant et en intégrant les données pour permettre une analyse en temps réel. The Alberta Food Processors Association (131 250 $) Créer un portail numérique qui donne l'occasion aux entreprises agroalimentaires de trouver des co-emballeurs d'aliments et de boissons ou des fabricants à contrat de l' Alberta ou entrer en contact avec eux pour produire et emballer efficacement leurs produits.

Créer un portail numérique qui donne l'occasion aux entreprises agroalimentaires de trouver des co-emballeurs d'aliments et de boissons ou des fabricants à contrat de l' ou entrer en contact avec eux pour produire et emballer efficacement leurs produits. Ammolite Technology (123 468 $)

Accroître les activités et intégrer un système de planification des ressources de l'entreprise et de commerce électronique afin de mieux servir les clients et d'accroître les possibilités de revenus.

