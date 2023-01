La Banque d'art ajoute 72 nouvelles oeuvres à sa collection





Hommage au visage changeant de l'art contemporain du Canada

OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - La Banque d'art du Conseil des arts du Canada est très heureuse d'annoncer qu'elle a acquis, avec un budget d'achat ponctuel de 600 000 $, 72 oeuvres d'artistes en émergence ou à la carrière établie du Canada. Présentée à l'occasion des célébrations soulignant le 50e anniversaire de la Banque d'art, cette acquisition majeure d'oeuvres d'artistes qui, en bonne partie, font leur entrée dans la collection, permet de rendre hommage au visage changeant de l'art contemporain au Canada.

En réponse à son appel à candidatures, qui s'inscrivait dans les festivités soulignant cet important anniversaire, la Banque d'art a reçu quelque 1 748 candidatures admissibles, un nombre impressionnant. La priorité a été accordée aux artistes s'identifiant comme Autochtones, comme personnes noires, racisées, sourdes ou handicapées, ou comme membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire; aux jeunes; aux membres de la communauté 2ELGBTQI+; aux personnes de diverses identités de genre et aux femmes. La Banque d'art a par ailleurs priorisé l'acquisition d'oeuvres d'artistes dont le travail n'était pas déjà représenté dans la collection. Cette décision, fondée sur l'actuelle direction stratégique du Conseil, visait à constituer une collection plus inclusive et équitable.

Voici quelques faits à propos des 72 oeuvres retenues :

56 ont été créées par des artistes qui ne faisaient pas déjà partie de la collection.

L'ensemble des provinces et territoires sont représentés avec les oeuvres retenues.

Tous les groupes prioritaires sont représentés.

Près de la moitié des oeuvres ont été créées par des artistes s'identifiant comme des femmes.

Le quart des artistes ont 35 ans ou moins.

Les oeuvres sont réalisées avec les techniques suivantes : photographie, peinture, métiers d'art, sculpture, estampe, dessin, techniques mixtes et textile.

Les acquisitions de 2022 auront des retombées durables sur l'avenir de la Banque d'art, notamment dans la manière dont elle peut marquer et influencer la scène artistique du Canada et d'ailleurs.

« L'art est souvent l'expression et le témoignage de quêtes identitaires. L'échange d'idées, de sentiments et de sensations que provoque une oeuvre d'art peut influencer notre compréhension et notre expérience de l'égalité et de l'appartenance. Avec l'acquisition de ces nouvelles oeuvres, la collection de la Banque d'art du Conseil des arts du Canada est encore plus inclusive et représentative de l'art qui se crée en ce moment et qui contribue au progrès de notre société. Toutes les diversités forgent notre avenir et je suis ravi d'être le témoin de ce mouvement irrésistible. »

- Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

« La Banque d'art élargit de façon continue son dialogue sur l'inclusivité en rendant hommage au dynamisme des créatrices et des créateurs qui nous offrent une perspective et une profondeur très précieuses sur le paysage artistique canadien. Avec une acquisition de cette envergure, davantage d'artistes profitent d'une chance unique d'établir des liens et de susciter des échanges porteurs de sens dans de nouveaux contextes. Voilà la raison d'être du programme de prêt et de location de la Banque d'art. Nous sommes plus qu'enthousiastes de faire connaître les oeuvres sélectionnées à notre clientèle actuelle et future ainsi qu'à des partenaires de partout au pays. »

- Amy Jenkins, chef de la Banque d'art

Toutes les candidatures ont été évaluées sur la base du mérite artistique et de la pertinence par un comité de pairs formé d'artistes ayant une pratique professionnelle et une expertise dans leur domaine. La sélection du comité visait à assurer une représentation équilibrée des spécialisations artistiques, des langues officielles du Canada, des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des personnes sourdes ou handicapées, des genres, des âges et de la diversité régionale et culturelle du Canada.

Les membres du comité d'évaluation par les pairs sont : Eunice Bélidor, conservatrice, Musée des beaux-arts de Montréal; Simon M. Benedict, artiste et traducteur; Mark Igloliorte, artiste; Sean Lee, directeur de la programmation, Tangled Art + Disability; Sanaz Mazinani, artiste; Samuel Roy-Bois, artiste; Howie Tsui, artiste; Larry Weyand, artiste et artiste et professeur·e adjoint·e invité·e, Université Memorial; et Allison Yearwood, directrice exécutive, Plug-In.

Prochaines dates à retenir

Pour souligner cette nouvelle acquisition, une exposition de certaines des oeuvres sera présentée à l'Espace d'exposition Âjagemô en juin 2023. Cette exposition fera suite à Regarder le monde en face , qui a été prolongée jusqu'en mai.

Alors que le programme festif organisé par la Banque d'art suit son cours, le public est invité à suivre et à utiliser le mot-clic #BanqueDart50 sur les réseaux sociaux.

Les nouvelles oeuvres seront disponibles pour la location à compter du mois d'avril 2023.

Nouvelles acquisitions de la Banque d'art du Conseil des arts (ordre alphabétique)

Barry Ace ( Ottawa, Ontario ) - Poignant , 2018

( ) - , 2018 Eldred Allen ( Rigolet , Nunatsiavut, Terre-Neuve-et- Labrador ) - Boxed , 2022

( , Nunatsiavut, Terre-Neuve-et- ) - , 2022 Siku Allooloo (Bowser, Colombie-Britannique) - Akia , 2019

(Bowser, Colombie-Britannique) - , 2019 Judy Anderson ( Calgary, Alberta ) - A Square is Not a Circle (South) , 2020, A Square is Not a Circle (West) , 2020, A Square is Not a Circle (North) , 2020, A Square is Not a Circle (East) , 2020

( ) - , 2020, , 2020, , 2020, , 2020 Ning Ashoona ( Cape Dorset, Nunavut ) - Computer Desk , 2022

( ) - , 2022 Sonny Assu ( Campbell River , Colombie-Britannique) - Landline #8 , 2020

( , Colombie-Britannique) - , 2020 Rémi Belliveau ( Memramcook , Nouveau-Brunswick) - Land of Evangeline Route , 1930 , 2021

( , Nouveau-Brunswick) - , 2021 Deanna Bowen (Montréal, Québec) - Donna (Afterimage) , 2020

(Montréal, Québec) - , 2020 Nicole Brabant ( Toronto, Ontario ) - astum (come here) , 2019

( ) - , 2019 Sandra Brewster ( Toronto, Ontario ) - Blur 21 , 2017

( ) - , 2017 Annie Briard ( Vancouver , Colombie-Britannique) - In Possible Lands I , 2020

( , Colombie-Britannique) - , 2020 Rydel Cerezo ( Surrey , Colombie-Britannique) - Penny Loafers , 2021

( , Colombie-Britannique) - , 2021 Jorian Charlton ( Mississauga, Ontario ) - Susie , 2021

( ) - , 2021 Kelli Clifton ( Prince Rupert , Colombie-Britannique) - G aksdanaa (Behold!) , 2020

( , Colombie-Britannique) - , 2020 Ruth Cuthand ( Saskatoon, Saskatchewan ) - Surviving: Measles , 2022

( ) - , 2022 Dayna Danger (Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, Québec) - End of the World , 2018

(Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, Québec) - , 2018 Wally Dion ( Binghamton, New York ) - Braids (pencil crayon) , 2022

( ) - , 2022 Louis-Charles Dionne ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse) - Manila Legal Folder , 2021

( , Nouvelle-Écosse) - , 2021 Melissa Doherty ( Kitchener, Ontario ) - The Green and the Grey , 2019

( ) - , 2019 Chun Hua Catherine Dong (Montréal, Québec) - Skin Deep , 2014-2020

(Montréal, Québec) - , 2014-2020 David Elliott (Montréal, Québec) - Studio w Typewriter & Squirrels , 2021

(Montréal, Québec) - , 2021 Nicolas Fleming ( Gatineau , Québec) , Darren Rigo ( Toronto, Ontario ) et Waard Ward ( Toronto, Ontario ) - Flowers for , 2021

( , Québec) ( ) ( ) - , 2021 Michelle Forsyth ( Toronto, Ontario ) - Pink Floral Stack , 2020

( ) - , 2020 Anthony Gebrehiwot ( Scarborough, Ontario ) - The Power of A Hug , 2020

( ) - , 2020 Jonathan S. Green ( Winnipeg, Manitoba ) - Preserving Old Geologies , 2018

( ) - , 2018 Jude Griebel ( Bergen , Alberta / Brooklyn, New-York ) - Portent , 2022

( , / ) - , 2022 Maureen Gruben ( Tuktoyaktuk , Territoires du Nord-Ouest) - Moving with joy across the ice while my face turns brown from the sun , 2019

( , Territoires du Nord-Ouest) - , 2019 Julya Hajnoczky ( Calgary, Alberta ) - Monotropa uniflora 2 , 2021

( ) - , 2021 Alexa Kumiko Hatanaka ( Toronto, Ontario ) - Crossing the Current (map) , 2021

( ) - , 2021 Brandon Hoax ( Halifax , Nouvelle-Écosse) - MOVEMARROW Full Suite , 2022

( , Nouvelle-Écosse) - , 2022 Jessica Houston (Montréal, Québec) - Letters to the Future - Antarctica , 3019 , 2020

(Montréal, Québec) - , 2020 Ji Hyang Ryu ( Riverview , Nouveau-Brunswick) - SUGAR CAMP , 2022

( , Nouveau-Brunswick) - , 2022 Tanea Hynes (Montréal, Québec) - Club , 2022

(Montréal, Québec) - , 2022 Duane Isaac ( Listuguj , Québec) - Land/Body , 2020

( , Québec) - , 2020 Hua Jin (Montréal, Québec) - ECHO , 2022

(Montréal, Québec) - , 2022 Ursula Johnson ( South Brookfield , Nouvelle-Écosse) - ITHA Label , 2020

( , Nouvelle-Écosse) - , 2020 Anique Jordan ( Toronto, Ontario ) - These Times , 2019

( ) - , 2019 Bushra Junaid ( Toronto, Ontario ) - Sweet Childhood , 2017

( ) - , 2017 Kablusiak (Mohkinstsis / Calgary, Alberta ) - Akunnirun Kuupak: Duck Lake Street , 2018

(Mohkinstsis / ) - , 2018 Fariba Kalantari ( Ottawa, Ontario ) - The unknown future , 2022

( ) - , 2022 Wy Joung Kou ( Toronto, Ontario ) - Mycelium: Interdependence in the Undergrowth , 2022

( ) - , 2022 Jim Logan ( Ottawa, Ontario ) - The One The Elders Kept From the School , 2018

( ) - , 2018 Levi MacDonald ( Fort Smith , Territoires du Nord-Ouest) - Eagle fishing , 2022

( , Territoires du Nord-Ouest) - , 2022 Ruth Marsh ( Halifax , Nouvelle-Écosse) - Cyberhive Triptych Set 6 , 2020

( , Nouvelle-Écosse) - , 2020 Laïla Mestari (Montréal, Québec) - Monabamqueb , 2022

(Montréal, Québec) - , 2022 Azadeh Monzavi ( St. Catharines, Ontario ) - Namesake , 2022

( ) - , 2022 José Andrés Mora ( Toronto, Ontario ) - Arrival , 2022

( ) - , 2022 Calvin Morberg et Brian Walker ( Whitehorse , Yukon ) - Daughter of the Creeks , 2022

( , ) - , 2022 Kriss Munsya ( Burnaby , Colombie-Britannique) - Dream On , 2020

( , Colombie-Britannique) - , 2020 Zinnia Naqvi ( Toronto, Ontario ) - The Wanderers - Niagara Falls , 1988 , 2019

( ) - , , 2019 David Neel ( North Vancouver , Colombie-Britannique) - The Great Transformer , 2022

( , Colombie-Britannique) - , 2022 Kosisochukwu Nnebe ( Ottawa, Ontario / Montréal, Québec) - Black Woman #6 (Hyper/in/visibility) , 2017

( / Montréal, Québec) - , 2017 Raoul Olou ( Toronto, Ontario ) - Nap , 2021

( ) - , 2021 Emmanuel Osahor ( Toronto, Ontario ) - A Chair Outside (An artist book - folio of 7 prints) , 2022

( ) - , 2022 Lionel Peyachew ( Buena Vista, Saskatchewan ) - tahto awasis kihceyihtakosiw (« Chaque enfant compte » en cri), 2020

( ) - (« Chaque enfant compte » en cri), 2020 Annie Pillaktuaq ( Richmond Hill, Ontario ) - A Bird's-eye View , 2018

( ) - , 2018 Bertrand R. Pitt (Montréal, Québec) - Écho : d'après Refus Global, lu par Françoise Sullivan , 2017-2018

(Montréal, Québec) - , 2017-2018 Yann Pocreau (Montréal, Québec) - Archipel , 2021

(Montréal, Québec) - , 2021 Sarah Pupo (Montréal, Québec) - burning through the body , 2021

(Montréal, Québec) - , 2021 Frank Shebageget ( Ottawa, Ontario ) - Free Ride , 2022

( ) - , 2022 Krystle Silverfox ( Whitehorse , Yukon ) - tth'í' yáw nan (thread beads land) , 2018

( , ) - , 2018 Skawennati (Montréal, Québec) - On The Occasion of The Three Sisters Accompanying xox on Her Visit to The Queen , 2022

(Montréal, Québec) - , 2022 Marika St. Rose Yeo ( Burnaby , Colombie-Britannique) - Shifting Conversations , 2021

( , Colombie-Britannique) - , 2021 Janet Wang ( North Vancouver , Colombie-Britannique) - Looking for Gold Mountain: Joss House , Lytton and Altar, Barkerville , 2021

( , Colombie-Britannique) - , 2021 Stanley Wany (Montréal, Québec) - Ancestry , 2019-2020

(Montréal, Québec) - , 2019-2020 Tobaron Waxman ( Toronto, Ontario ) - Chimera Project: Riis Beach , September 1, 2012 , 1:46:42 AM , 2019

( ) - , 2019 Nelson White ( St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador ) - Grandfather , 2022

( , Terre-Neuve-et- ) - , 2022 Jane Meredith Whitten ( Summerside , Île-du-Prince-Édouard) - Consumed , 2021-2022

( , Île-du-Prince-Édouard) - , 2021-2022 Jessica Winters ( Makkovik , Terre-Neuve-et- Labrador ) - Hair Braiding Booth , 2022

( , Terre-Neuve-et- ) - , 2022 Timothy Yanick Hunter ( Toronto, Ontario ) - Untitled (Shimmering) , 2022

( ) - , 2022 Lan "Florence" Yee ( Toronto, Ontario ) - Finding Myself at the Montreal Museum of Fine Arts IV , 2018

( ) - , 2018 Wang Zi ( Toronto, Ontario ) - Yi Hua Li , 2018

Le Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'oeuvres d'art ».

La Banque d'art du Conseil des arts administre des programmes de location d'oeuvres et favorise l'engagement du public envers les arts contemporains par le biais d'expositions et d'activités de rayonnement.

Ses investissements favorisent un engagement sans cesse accru des Canadiennes et des Canadiens et du public international. Ce travail contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée, ainsi qu'à son rayonnement ici et dans le monde.

