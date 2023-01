Benson Hill obtient la certification de durabilité ProTerra pour son portefeuille de soja sans OGM





Benson Hill, Inc. (NYSE : BHIL, la « Société » ou « Benson Hill »), une entreprise de technologie alimentaire qui libère la diversité génétique naturelle des plantes, annonce aujourd'hui être devenue l'un des premiers fournisseurs d'ingrédients basés aux États-Unis à obtenir la certification internationale ProTerra, une norme mondiale rigoureuse pour les pratiques agricoles et les pratiques de travail durables ainsi que pour les programmes non OGM et plus encore. Benson Hill rejoint également le réseau ProTerra, un groupe d'entreprises dédié aux pratiques durables et à l'amélioration continue.

Le programme de certification ProTerra promeut la durabilité sociale et environnementale à travers les chaînes d'approvisionnement alimentaire humaine et animale, pour soutenir les efforts visant à améliorer continuellement les opérations commerciales quotidiennes et à aider les organisations à adopter et à mettre en oeuvre le concept de développement durable.

Dans le cadre d'un vaste processus de certification, Benson Hill a effectué des audits de ses usines de Creston, dans l'Iowa, et de Seymour, dans l'Indiana, ainsi que de deux ports maritimes qui stockent et transportent son tourteau de soya non OGM. Benson Hill s'est également associé à ses producteurs pour effectuer plusieurs visites à la ferme. Ces audits approfondis ont examiné les données relatives à la préservation de l'identité ainsi que les pratiques de déforestation, les efforts de biodiversité et d'autres indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), comme les pratiques de travail équitables.

« Je suis ravie d'accueillir Benson Hill en tant que membre du réseau ProTerra. Cette certification démontre leur engagement à améliorer continuellement les pratiques agricoles et à garantir une transparence absolue dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire », déclare Emese van Maanen, directrice générale de la Fondation ProTerra. « La collaboration avec les agriculteurs est essentielle pour développer des relations à long terme qui créent des avantages, de la plante à l'assiette. »

« Grâce à notre collaboration avec ProTerra, nous avons acquis des informations importantes pour consolider notre position en tant qu'entreprise mondiale d'ingrédients axée sur une croissance responsable », déclare Andres Martin, vice-président exécutif et directeur général, international, Benson Hill. « L'obtention de la norme de certification ProTerra témoigne des principes ESG qui guident notre travail pour livrer durablement notre portefeuille de soja sans OGM sur les marchés aux États-Unis et à l'international. »

La norme ProTerra, en vertu de laquelle les organisations sont certifiées, est basée sur les Critères de Bâle pour une culture du soja responsable (créés par Coop Suisse et World Wildlife Fund). Aujourd'hui, la norme s'applique à tous les secteurs du système alimentaire et agricole dans le monde entier et à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. En outre, la certification ProTerra garantit que des approvisionnements de haute qualité en cultures, en denrées alimentaires et en aliments pour animaux, certifiés indépendamment en tant que non OGM et produits avec une meilleure durabilité, sont disponibles sur le marché mondial. Conçu pour répondre à des utilisations finales spécifiques avec un traitement réduit et une traçabilité accrue, le portefeuille exclusif d'ingrédients de soja de Benson Hill est actuellement disponible en Amérique du Nord et en Europe.

Benson Hill a construit son modèle d'affaires en circuit fermé sur la conception durable et la réflexion des systèmes, ce qui signifie que ses produits offrent des avantages sur toute la chaîne de valeur, de la graine à l'assiette. Par exemple, les ingrédients CleanCRUSHtm dérivés de la génétique exclusive du soja de la société sont conçus comme une alternative moins transformée au concentré de protéines de soja (CPS) de base. Les ingrédients CleanCRUSH peuvent également réduire la nécessité d'étapes coûteuses de concentration de protéines consommatrices d'énergie et d'eau traditionnellement requises pour les applications de protéines végétales et d'aliments pour l'aquaculture. Dans les comparaisons de CPS, cela peut entraîner une réduction de 50 à 90 pour cent du CO2e, en fonction de la source de l'ingrédient, et jusqu'à 70 pour cent de la consommation d'eau.

Pour plus d'informations sur les avancées de Benson Hill dans l'évaluation de l'impact et le rythme de l'innovation dans la chaîne alimentaire, téléchargez son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) publié en juillet 2022.

À propos de Benson Hill

Benson Hill fait avancer les questions alimentaires avec la plateforme CropOS®, un moteur d'innovation alimentaire de pointe qui combine la science des données et l'apprentissage automatique avec la biologie et la génétique. Benson Hill permet aux innovateurs de libérer la diversité génétique de la nature, de la plante à l'assiette, dans le but de créer des options d'aliments et d'ingrédients nutritifs et savoureux à la fois largement accessibles et durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bensonhill.com et sur Twitter @bensonhillinc.

À propos de la Fondation ProTerra

La Fondation ProTerra est une organisation à but non lucratif située aux Pays-Bas qui promeut la durabilité à tous les niveaux du système de production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires. Sa mission est d'être un réseau mondial d'entreprises soutenant des pratiques agricoles plus durables dans les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires. La norme ProTerra a été développée pour promouvoir la durabilité sociale et environnementale à travers les chaînes d'approvisionnement alimentaire humaine et animale, pour soutenir les parties prenantes dans leurs efforts pour améliorer continuellement leurs activités quotidiennes et pour aider les organisations à adopter et mettre en oeuvre le concept de développement durable. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.proterrafoundation.org.

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les énoncés prospectifs se rapportent généralement à des événements futurs ou à la performance financière ou opérationnelle future de la Société et peuvent être identifiés par des mots tels que « peut », « devrait », « s'attendre à », « s'engager », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », les conjugaisons au futur, ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses formulées par la Société à la date des présentes et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant : les avantages attendus de la certification ProTerra de la Société, des initiatives en cours en matière de durabilité et d'ESG, et des collaborations avec les agriculteurs ; les plans de la Société visant à promouvoir des pratiques agricoles durables et à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ; les avantages attendus des ingrédients CleanCRUSH de la Société, y compris les attentes relatives à la réduction des émissions de carbone et de consommation la d'eau ; les conditions et tendances sectorielles ; la stratégie et les plans de croissance de la Société ; la performance future attendue et la demande pour les produits de la Société ; la capacité de la Société à gérer, développer et livrer durablement ses produits sur les marchés nationaux et internationaux ; les attentes concernant les marchés auxquels la Société participe ; et des déclarations concernant le positionnement concurrentiel, les ressources, les capacités et les attentes de la Société en matière de performance future. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à : la capacité de la Société à concrétiser les avantages attendus de sa certification ProTerra et à maintenir sa certification ProTerra ; la capacité de la Société à réaliser des avantages associés à ses initiatives de durabilité et ESG et à ses collaborations avec les agriculteurs ; le succès des produits de la Société et leur capacité à atteindre les résultats escomptés, y compris les résultats liés aux avantages en matière de durabilité ; la capacité de la Société à croître et à atteindre une croissance rentable ; la capacité de la Société à entretenir des relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires stratégiques ; l'évolution des conditions de l'industrie et des préférences des consommateurs ; la capacité de la Société à retenir le personnel clé et à exécuter sa stratégie commerciale ; les marchés mondiaux et régionaux de l'économie, de l'agriculture, de la finance et des produits de base ; les conditions politiques, sociales et sanitaires, tant au niveau national qu'international ; la transition de la Société pour devenir une société cotée en bourse ; l'efficacité des stratégies de gestion des risques de la Société ; et d'autres risques et incertitudes exposés dans les sections intitulées « Risk Factors » et « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui sont disponibles sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Nous rejetons expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 11:55 et diffusé par :