Avis aux médias - Clôture du 33e Congrès de la FTQ - Conférence de presse bilan de la nouvelle direction





MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la dernière journée du 33e Congrès de la FTQ qui va se conclure par l'élection en après-midi d'une première femme à la présidence de la FTQ, ainsi que par l'élection du secrétaire général et du nouveau Bureau de la FTQ vers 14 h 30 jeudi dans la grande salle de la plénière (salle 517). Une conférence de presse suivra l'élection de la nouvelle direction de la FTQ. Ce Congrès aura permis a plus de 1200 personnes déléguées d'échanger et de prendre position sur plus de 200 résolutions, définissant ainsi les orientations de la plus grande centrale syndicale du Québec pour les trois prochaines années.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse bilan du 33e Congrès de la nouvelle présidente et du secrétaire général

Date : Jeudi 19 janvier 2023

Heure : Vers 16 h 15, après l'élection des nouvelles personnes dirigeantes

Où : Palais des congrès de Montréal, salle de presse 525A

Qui : Les nouvelles personnes dirigeantes de la FTQ

La nouvelle équipe de direction sera disponible pour des entrevues individuelles après la conférence de presse.

Vous pouvez consulter l'horaire du Congrès sur le site de la FTQ : https://ftq.qc.ca/congres-2023/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 11:04 et diffusé par :