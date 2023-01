Miller Thomson accueille 8 nouveaux avocats parmi ses associés





TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») se réjouit d'annoncer la nomination de 8 nouveaux associés en date du 1er janvier. Ce groupe diversifié est composé de personnes remarquables qui, tout au long de leurs carrières, ont établi des normes élevées en matière de service à la clientèle, d'innovation et de leadership.

« Félicitations à chacun de nos nouveaux associés pour avoir franchi cette étape importante de leur carrière », a déclaré Peter Auvinen, président de Miller Thomson. « Leur admission vient confirmer notre stratégie axée sur le développement de nos talents afin de créer un cabinet représentatif des communautés dans lesquelles nous menons nos activités. Alors qu'ils entament la prochaine étape de leur carrière, cet engagement soutenu sera essentiel pour assurer que nous servons au mieux nos clients ».

Félicitations à nos associés nouvellement admis :

Matériel pour les médias :

Une photo des associés ainsi que leur profil biographique est disponible sur le site www.millerthomson.com.

À propos de Miller Thomson :

Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») est un cabinet d'avocats national comptant près de 525 avocats répartis dans 10 bureaux au Canada situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, région de Waterloo, Toronto, Vaughan et Montréal. Notre cabinet propose une gamme complète de services de droit des affaires et de représentation, et collabore régulièrement avec des conseillers juridiques internes et externes du monde entier pour réaliser des transactions transfrontalières ou internationales et répondre à leurs besoins. Pour tout renseignement complémentaire, visitez le millerthomson.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour avoir accès à nos analyses des plus récents développements juridiques.

