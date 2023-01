SANDKI 360° développée par MIXMOVE





Skandi Network est le premier réseau unifié pour la distribution des produits de santé humaines et vétérinaires partout en Europe.

Le réseau offre un service de transport sous température dirigée pour les colis et les expéditions de 1 à 5 palette(s) dans 25 pays. Le réseau Skandi est composé de 7 membres, tous leaders dans le transport des produits de santé sur leur territoire. Le principal défi du réseau est de gérer des flux de transport transfrontaliers qui impliquent des opérations de cross-docking.

« La gestion de la visibilité de bout en bout est déjà complexe pour un seul transporteur, et elle l'est encore plus lorsqu'elle implique plusieurs pays et plusieurs transporteurs en même temps. Étant donné que nous transportons des produits de santé sensibles à la température, nous devons garantir que ceux-ci sont transportés en respectant la réglementation des bonnes pratiques de distribution et que le respect de la température est contrôlé en permanence et toujours garanti. Il est également important que nos clients puissent avoir accès à ces informations en temps réel » a déclaré le PDG de Skandi Network, Rudy Smets.

C'est pourquoi Skandi Network s'est associé à MIXMOVE pour développer une plateforme collaborative unique ? Skandi 360º ? qui permet de consolider tous les flux de données opérationnelles et analytiques pour toutes les expéditions passant par le réseau.

Une seule vision et un accès unique au meilleur réseau de transport pharmaceutique en Europe.

Skandi Network a pour mission de fournir un accès au meilleur réseau de transport pharmaceutique en Europe, et ce en travaillant avec 7 transporteurs spécialisés nationaux de premier plan. Skandi 360º apportera une solution adaptée au marché et à ses différentes parties prenantes pour Ieur offrir un accès et un contrôle en temps réel du premier réseau pan-européen de transport dédié aux produits de santé (qui compte plus de 4 780 véhicules et 165 dépôts sous température dirigée).

La connexion à la plate-forme Skandi 360º Ieur permettra d'étendre et/ou d'optimiser Ieurs propres capacités dans une approche consolidée.

Réduction des émissions de CO2

En outre, Skandi 360º permettra également de réduire l'empreinte carbone et le coût d'exploitation tout au Iong de la chaîne de transport. Cela inclut :

? Consolidation des flux

? Optimisation des réseaux logistiques à travers des centres de distribution régionaux

? Aucun besoin d'emballage passif supplémentaire dans le réseau

? Réduction des dommages et des pertes de produits durant le transport grâce au contrôle de la température

Vers une digitalisation de la logistique avec MIXMOVE

MIXMOVE parvient à intégrer une très grande quantité d'informations et de données provenant de différentes sources et systèmes informatiques (comme les systèmes de gestion des transports ou TMS, les systèmes télématiques, les systèmes de gestion d'entrepôts ou WMS et les ERP). La technologie de MIXMOVE transpose les flux de données verticaux et indépendants en un accès unique aux données, flexible et consolidé, et ce jusqu'au niveau détaillé des colis ou des expéditions.

MIXMOVE permet également de combiner des fonctionnalités propres aux réseaux de transport et celles propres à la collaboration. Ainsi, il devient possible de gérer le réseau de transport de façon rationnelle et efficace, créant au passage une réelle valeur ajoutée pour tous les utilisateurs de Skandi Network.

MIXMOVE adaptera sa technologie aux contraintes spécifiques liées à l'activité du transport pharmaceutique, notamment concernant les réglementations et la gestion de la qualité, le contrôle de la température en temps réel (en incluant les actions préventives et correctives), ainsi que la mise à disposition d'un POD avec accès à une courbe de température consolidée.

« Nous avons choisi MIXMOVE pour leur expertise reconnue dans la gestion des chaînes logistiques internationales et leur technologie éprouvée pour gérer des opérations complexes dans les réseaux de transport. Ils utilisent une technologie avancée en cloud avec une connectivité API. La solution MIXMOVE permet de connecter différents systèmes et différents outils (TMS, WMS, systèmes télématiques .. .) à la plateforme de manière transparente. C'est exactement ce dont nous avions besoin, d'abord pour permettre à tous nos membres d'être connectés, et ensuite pour permettre à tous les intervenants externes, comme les prestataires de services logistiques, de rejoindre la plateforme et d'utiliser notre réseau. », a déclaré le PDG de Skandi Network, Rudy Smets.

À propos de Skandi Network

Skandi Network est le premier réseau unifié de distribution de produits de santé partout en Europe pour les produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, les produits biomédicaux, les API, les appareils médicaux sensibles à la température, les diagnostics et les produits de santé courants qui sont sensibles à la température. Le réseau fournit des services de transport à 2/8 ° C, 15/25 ° C et -20° (sous emballage passif) et couvre 25 pays grâce à l'alliance de 7 transporteurs : Arra Group (Pologne), BHS Logistics (Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie), BL Turkey Biopharma Logistics (Turquie), Eurotranspharma (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, République tchèque, Slovaquie et également l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie via son partenaire local existant), Movianto (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord), PHSE (Italie), Rangel Logistics Solutions (Portugal).

L'objectif de Skandi Network est que les membres puissent desservir 36 pays d'ici 2025. Au total, les membres du réseau comptent plus de 4 000 employés opérant avec plus de 4 780 véhicules à température contrôlée, 10 plateformes régionales stratégiques de consolidation, 165 entrepôts à température contrôlée et transportant chaque année 14 750 000 colis à température contrôlée.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.skandi-network.com/

À propos de MIXMOVE

MIXMOVE, la solution cloud au service de la logistique connectant les systèmes existants, afin d'augmenter la profitabilité tout en réduisant les émissions de CO2.

Depuis plus de 10 ans, MIXMOVE offre aux expéditeurs, transporteurs et prestataires de services logistiques la meilleure expérience client en améliorant la transparence, la prévisibilité et la résilience au sein de la chaîne logistique.

Les principales capacités de cette solution sont axées sur la visibilité, le contrôle et l'exécution des services de transport et de logistique. D'autres capacités incluent l'optimisation des opérations d'entreposage (comme le cross-docking avancé), l'optimisation du flux de commandes et de l'exécution, l'automatisation de la planification, l'optimisation de la répartition et du routage.

Les applications mobiles de MIXMOVE permettent la digitalisation et la collaboration avec les chauffeurs. Bénéficiant de la confiance de clients comme 3M, Volkswagen TPS, DHL, DSV et Gebrüder Weiss, MIXMOVE a fait ses preuves en offrant un retour sur investissement élevé, en facilitant la collaboration et en contribuant à la durabilité grâce à une meilleure utilisation des ressources.

Pour plus d'informations sur MIXMOVE, rendez-vous sur www.mixmove.io

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 11:00 et diffusé par :