Canadian Geographic annonce les gagnants de son concours de photos canadiennes de l'année





Alan Poelman, d'Atikokan, en Ontario, déclaré photographe canadien de l'année 2022

OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Canadian Geographic, l'un des plus anciens magazines et des plus appréciés du Canada, a annoncé le nom des gagnants de son concours de photos canadiennes de l'année 2022, célébrant les meilleures images réalisées l'an dernier par des photographes canadiens. Sur un total de plus de 6 400 participations, 12 images exceptionnelles ont été primées pour leur originalité, leur qualité technique et leur effet visuel.

« La qualité d'une photographie se résume à une combinaison de lieu, de moment et de compétences », a déclaré Alexandra Pope, rédactrice en chef de Canadian Geographic. « Chacune des images gagnantes raconte une histoire passionnante, et témoigne du talent et de la passion de notre communauté photographique. »

Les photos ont été classées dans quatre catégories - Paysages sensationnels, Faune en action, Vie en ville et Météo, saisons et ciel - et jugées par le personnel de rédaction et de conception de Canadian Geographic, ainsi que par le photographe en résidence de Canadian Geographic, Scott Forsyth, le photographe animalier primé Mark Raycroft et la personnalité bien connue de la chaîne The Weather Network, Kim MacDonald.

Le gagnant de la catégorie « Paysages sensationnels », Jeremy Klager, a fait une longue exposition du célèbre Teacup Rock de l'Île-du-Prince-Édouard en août 2022, quelques semaines seulement avant que ce monument emblématique ne soit détruit par l'ouragan Fiona. Le gagnant de la catégorie « Faune en action », Jean-Simon Bégin (qui a été nommé photographe canadien de l'année en 2021), a réussi à prendre sur le vif un renard roux au bout de l'arc-en-ciel après un orage sur la côte est de Terre-Neuve. Dans la catégorie « Vie en ville », la photo de David Paul, ouvrier de la construction à Toronto se rendant au travail à pied pendant une tempête hivernale, est une allégorie du courage et de la détermination, tandis que Jeff Wizniak a remporté le 1er prix dans la catégorie « Météo, saisons et ciel » avec sa photo d'une tornade au sol près de Blaine Lake, en Saskatchewan, en juillet 2022.

Le prestigieux prix du photographe canadien de l'année a été décerné à Alan Poelman, d'Atikokan, en Ontario, qui a reçu le grand prix de 5 000 $. Les photographies de faune et de paysage de M. Poelman se sont distinguées par leur profondeur, leur qualité et leur diversité. La photo d'un lynx fixant l'objectif a été l'une des images préférées des juges - et est aussi, en l'occurrence, l'une des images préférées de M. Poelman. « J'étais près d'un lac que je fréquentais quand j'étais enfant et je l'ai vu traverser la route en sautillant », se souvient M. Poelman à propos du jour où il a pris cette photo au printemps 2022. M. Poelman a eu le pressentiment que l'animal se cachait dans les broussailles au bord de la route. En effet, le lynx est resté assis tranquillement pendant plusieurs minutes, tandis que M. Poelman, allongé sur le sol, prenait des photos. « Je n'ai jamais été aussi excité par une photo que cette fois-là avec le lynx », dit-il.

Les images gagnantes seront publiées dans le numéro de mars-avril de Canadian Geographic, disponible en kiosque à partir du 20 février.

Avec le soutien de Nikon, son partenaire officiel en matière de photographie, Canadian Geographic recherche activement et encourage les talents photographiques canadiens par l'entremise de son Club de photo , qui regroupe 15 000 membres, amateurs et professionnels, et dont l'adhésion est gratuite. Le Club organise deux concours par an, attribuant un total de 20 000 dollars à des photographes canadiens amateurs ou professionnels.

Photos canadiennes de l'année 2022 - Liste complète des gagnants

Photographe canadien de l'année

Alan Poelman, Atikokan (Ontario)

Paysages sensationnels

1er prix : Jeremy Klager, Calgary

2e place : Brandon Broderick, Tumbler Ridge (Colombie-Britannique)

Mention honorable : Lisa Bourgeault, Calgary

Faune en action

1er prix : Jean-Simon Bégin, Québec (Québec)

2e place : Charles Dion, Magog (Québec)

Mention honorable : Norrie Franko, Wellandport (Ontario)

Vie en ville

1er prix : David Paul, East York (Ontario)

2e place : Gabor Dosa, Surrey (Colombie-Britannique)

Mention honorable : Justin Jasmins, Courtice (Ontario)

Météo, saisons et ciel

1er prix : Jeff Wizniak, Saskatoon

2e place : Adrian Yu, Toronto

Mention honorable : Adam Coish, Toronto

À PROPOS DE CANADIAN GEOGRAPHIC

Publié par la Société géographique royale du Canada , le magazine Canadian Geographic est plus qu'une simple publication géographique : chaque numéro est un voyage de découverte et d'exploration qui présente les plus récents récits scientifiques, environnementaux, touristiques, humains et culturels provenant de toutes les régions du Canada. Cette tradition distinctive a débuté en 1930. Le magazine Canadian Geographic est maintenant publié six fois par an et est accompagné d'un site Web très attrayant et une série de suppléments dynamiques.

MÉDIAS SOCIAUX

Twitter : @CanGeo

Facebook.com/CanadianGeographic

Instagram : @cangeo

SOURCE Société géographique royale du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 10:38 et diffusé par :