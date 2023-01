79e congrès de l'ACRGTQ - Nouvel Horizon St-Laurent et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain récipiendaires du prix Génie-voirie en développement durable





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie d'Anik Girard, directrice générale de Constructo, le prix Génie-voirie en développement durable 2020 à Nouvel Horizon St-Laurent et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI). Le prix est commandité par Activa environnement.

Cette année, les gagnants du prix Génie-voirie en développement durable se sont fait remarquer dans le cadre du projet de déconstruction du pont Champlain.

Réalisé par le groupe Nouvel Horizon St-Laurent (formé de Pomerleau et Delsan AIM) en collaboration avec PJCCI, ce projet d'envergure se démarque par la mise en place de nombreuses mesures novatrices visant à respecter, voire dépasser, les normes les plus élevées en matière de développement durable.

Bien qu'il soit exigé au contrat d'atteindre un taux de valorisation des matériaux d'au moins 80 %, l'équipe s'est engagée à atteindre un taux supérieur à celui requis au contrat : Nouvel Horizon St-Laurent vise valoriser la totalité de l'acier, 95 % de la masse du béton et 90 % de la masse totale des matériaux générés par les travaux incluant les rebuts de chantier.

Son programme exige aussi la valorisation locale des matériaux via des repreneurs québécois ou ontariens, même si le contrat permet de les acheminer à l'extérieur du Canada. Cela a pour objectif de réduire au maximum la distance parcourue par les camions, donc les gaz à effet de serre (GES), et aussi d'en faire bénéficier l'économie québécoise. D'ailleurs, Nouvel Horizon St-Laurent utilise un système de traçabilité informatisé qui est adapté à la réalité du projet et qui garantit la réintégration des matériaux dans la chaîne de valeur.

De plus, Nouvel Horizon St-Laurent met aussi beaucoup d'emphase sur la minimisation de l'empreinte carbone des travaux via l'optimisation du transport des matériaux, qui est l'une des sources premières d'émission de GES sur le projet. Concrètement, cela est rendu possible grâce à l'utilisation de barges qui, à chaque voyage, transportent beaucoup plus de matériel qu'un camion. À noter que tous les GES du projet sont comptabilisés et que ceux émis pendant les travaux seront compensés afin de rendre le chantier carboneutre.

Comme la déconstruction de cette infrastructure de 3,4 km allait générer un volume impressionnant de matériaux à gérer hors site, soit 287 000 tonnes, l'équipe multidisciplinaire de PJCCI a identifié, dès l'étape de planification, les initiatives visant à réduire l'empreinte environnementale du projet et a aussi intégré aux documents d'approvisionnement des exigences en matière de déconstruction, de protection de l'environnement et de valorisation des matériaux, notamment.

Organisé conjointement par Constructo et l'ACRGTQ, le prix Génie-voirie en développement durable a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs québécois du secteur génie civil et voirie à l'importance d'exercer leurs activités en tenant compte des enjeux de développement durable visant à créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

Constructo se spécialise dans la livraison d'information stratégique aux différents acteurs du milieu de la construction au Québec, depuis 1963, par l'entremise de son journal hebdomadaire et de son pendant électronique, en plus de les tenir au diapason de l'innovation et des tendances qui se profilent dans l'industrie par le biais de ses différentes publications thématiques. C'est sans compter que cette division de TC Médias agit également en partenariat avec Groupe CGI pour la gestion du SÉAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 10:19 et diffusé par :