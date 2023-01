Pour une quatrième année consécutive, Cogeco Communications se classe parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights





DAVOS, Suisse, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications (TSX: CCA) est heureuse d'annoncer qu'elle se classe pour une quatrième année consécutive parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights, qui a publié son classement annuel aujourd'hui à Davos. Cette année, Cogeco occupe, dans ce classement mondial très prisé, les entreprises qui montrent la voie pour rendre le monde meilleur, la 45e place, soit un bond de 36 places par rapport à l'année dernière, où elle figurait au 81e rang. Le classement des 100 entreprises les plus durables du monde est le résultat d'une évaluation rigoureuse de 6 720 entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains.

« Cogeco a rejoint une ligue d'acteurs du développement durable qui changent les règles du jeu. Avec des résultats dans le premier quartile pour la diversité des conseils d'administration, la productivité du carbone et les revenus et investissements durables, Cogeco démontre le potentiel important des entreprises de télécommunications à accélérer la transition vers un avenir durable » , a déclaré Toby Heaps, PDG de Corporate Knights.

« Nous sommes fiers de cette réalisation importante et honorés d'avoir reçu, encore une fois cette année, cette reconnaissance internationale pour nos efforts continus visant à inclure les normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) les plus élevées dans nos décisions d'affaires quotidiennes. Chez Cogeco, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre programme de développement durable par la mise en oeuvre des meilleures pratiques ESG. Nous avons défini notre stratégie en la matière, avec des engagements centrés sur la réduction de notre empreinte environnementale, la mise en oeuvre de solides pratiques de gouvernance et le soutien de nos principales parties prenantes. Le fait de voir notre classement s'améliorer de manière significative et de figurer dans le top 50 prouvent que nous avons pris les bonnes mesures et nous encourage à continuer sur cette voie », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Nos efforts dans le domaine des facteurs ESG continuent d'être reconnus, comme en témoigne notre nomination l'année dernière parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights. Nous figurons également dans le prestigieux Sustainability Yearbook 2022 présenté par S&P Global pour notre excellence dans la mise en oeuvre des meilleures pratiques commerciales ESG. Cogeco favorise une croissance durable et inclusive grâce à sa longue tradition de responsabilité sociale d'entreprise et d'engagement communautaire, à ses mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, à ses pratiques d'exploitation efficaces et à son engagement ferme envers une gestion responsable et éthique.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX: CCA).

SOURCE Cogeco Communications Inc.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 09:39 et diffusé par :