Schneider Electric remporte le prix 2023 Great Place to Work Certificationtm en Amérique du Nord





Schneider Electric, le chef de fil mondial en matière de transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé ce jour l'obtention de sa Certificationtm décernée par Great Place to Work® en Amérique du Nord. C'est la première fois que tous les trois comtés sont récompensés la même année. Il s'agit des premières victoires du Canada et du Mexique, et de la cinquième fois que l'équipe des États-Unis figure sur cette liste. L'équipe du Costa Rica a également obtenu cette reconnaissance.

Cette récompense prestigieuse est entièrement basée sur ce que les employés actuels disent de leur expérience de travail chez Schneider Electric. Les employés de toute la région, notamment aux États-Unis : 84 %, au Canada : 80 %, au Mexique : 89 % et au Costa Rica 91 % ont déclaré cette année que c'est le meilleur endroit où travailler. Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership dont il est prouvé qu'ils permettent de générer des revenus supérieurs à ceux du marché, de retenir les employés et d'accroître l'innovation.

« Cette distinction en Amérique du Nord montre que notre culture inclusive, bienveillante et axée sur les personnes est partagée par les équipes », a déclaré Mai Lan Nguyen, Vice-présidente principale, Ressources humaines, Schneider Electric, Amérique du Nord. « Nous n'avons de cesse de mettre l'accent sur l'expérience des employés et reconnaissons qu'en aménageant un environnement de travail collaboratif, positif et empreint de confiance, nous donnons à nos employés les moyens de s'épanouir dans leur poste actuel et tout au long de leur carrière ».

Schneider Electric propose divers avantages sociaux, de ressources et de programmes de bien-être pour aider les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans tous les aspects de leur vie ? au travail, à la maison et partout ailleurs. Quelques-uns de ces avantages sociaux sont les suivants :

Congé familial global : des avantages sociaux flexibles à chaque étape de la vie pour couvrir une gamme holistique de bien-être et de protections ?nancières afin d'assurer la tranquillité d'esprit des employés et de leurs familles.

des avantages sociaux flexibles à chaque étape de la vie pour couvrir une gamme holistique de bien-être et de protections ?nancières afin d'assurer la tranquillité d'esprit des employés et de leurs familles. Reconnaissance mondiale : reconnaissance des employés pour leur excellent travail, accessible à tous les employés à tout moment et en tout lieu.

reconnaissance des employés pour leur excellent travail, accessible à tous les employés à tout moment et en tout lieu. Prise en charge de sa carrière : l'amélioration des compétences des employés et la réalisation de performances élevées sont récompensées par des salaires compétitifs, des programmes incitatifs et de nouvelles possibilités de perfectionnement.

l'amélioration des compétences des employés et la réalisation de performances élevées sont récompensées par des salaires compétitifs, des programmes incitatifs et de nouvelles possibilités de perfectionnement. Principes de flexibilité globale : donner à tous les employés la possibilité de travailler de manière flexible et de gérer leur vie privée et professionnelle de la manière qui leur convient le mieux.

donner à tous les employés la possibilité de travailler de manière flexible et de gérer leur vie privée et professionnelle de la manière qui leur convient le mieux. Avantages en matière de bien-être : aider les employés à atteindre leurs objectifs pour une vie plus saine et équilibrée grâce à des services tels que l'encadrement de santé, l'accès aux salles de sport, les plateformes numériques de bien-être, le bien-être mental, les habitudes saines et bien plus encore.

« Great Place to Work Certificationtm n'est pas une distinction qui s'obtient facilement ? il faut un dévouement continu à l'expérience des employés », a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place to Work. « Il s'agit de la seule reconnaissance officielle déterminée par les rapports en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. Cette distinction est la preuve que Schneider Electric est l'une des entreprises où il fait bon travailler dans chacun de ces pays ».

D'après les recherches menées par Great Place to Work, les demandeurs d'emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un patron génial sur un lieu de travail certifié génial. En outre, les employés des lieux de travail certifiés sont plus susceptibles à 93 % d'avoir hâte de venir travailler, et deux fois plus susceptibles d'être payés équitablement, de recevoir une part équitable des bénéfices de l'entreprise et d'avoir une chance équitable d'obtenir une promotion.

Pour en savoir plus sur Schneider Electric, y compris les possibilités de carrière, consultez l'adresse www.se.com.

À propos de Great Place to Work Certificationtm

Great Place to Work® Certificationtm est la reconnaissance « employeur de choix » la plus absolue à laquelle les entreprises aspirent. C'est la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés déclarent à propos de leur expérience sur le lieu de travail ? plus précisément, sur la constance avec laquelle ils font l'expérience d'un lieu de travail empreint de confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays postulent pour obtenir la certification « Great Place to Work ».

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, ils ont interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et ont utilisé ces informations pour définir ce qui fait un bon lieu de travail, à savoir : la confiance. Leur plateforme de sondage auprès des employés fournit aux dirigeants les informations, les rapports en temps réel et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données. Tout ce qu'ils font est porté par la mission de bâtir un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un excellent lieu de travail pour Alltm.

Apprenez-en davantage à l'adresse : greatplacetowork.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie.

www.se.com/ca

Découvrez Life Is On

