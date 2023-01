Staples Canada/Bureau en Gros lance le Longevity(MC), le meilleur bureau ergonomique au pays, en collaboration avec gry mattr et ergoCentric





Cette solution haut de gamme pour le travail hybride sera présentée au Salon du design d'intérieur 2023 de Toronto

RICHMOND HILL, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Alors que le travail hybride est devenu la nouvelle norme de travail, de nombreux consommateurs n'ont toujours pas les outils et l'équipement nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. Staples Canada/Bureau en Gros unit de nouveau sa collection gry mattr, conçue par Joe Mimran, et ergoCentric, le premier fabricant nord-américain de mobilier ergonomique de haute qualité, pour présenter le nouveau bureau à hauteur réglable LongevityMC qui sera lancé au Salon du design d'intérieur (IDS) cette semaine au Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice sud.

« Grâce à nos recherches menées par le groupe Angus Reid, nous savons que les travailleurs hybrides manquent de confort et de bien-être dans leur bureau à domicile, et 55 % d'entre eux affirment ne pas avoir de fauteuil ou de bureau ergonomique », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales, Staples Canada/Bureau en Gros. « C'est pourquoi nous nous sommes associés à des experts de premier plan dans le domaine de l'ergonomie pour créer des solutions de travail hybride axées sur l'avenir afin d'aider nos clients à s'épanouir dans le nouveau monde du travail. »

Le bureau à hauteur réglable LongevityMC est l'un des premiers produits de Certification hybride de Bureau en Gros et la prochaine évolution en matière d'innovation dans les espaces de travail. Conçu par une équipe d'experts et d'ingénieurs en ergonomie pour améliorer le bien-être au travail, ce bureau de style raffiné vise à réduire le stress et accroître la productivité en offrant un milieu de travail plus sain. Il permet aux utilisateurs d'alterner facilement entre les positions assise et debout, afin de réduire le stress et la tension, et améliorer la circulation sanguine dans tout le corps. Il offre des commandes de montée et de descente faciles à utiliser, une mémoire à trois positions et des moteurs silencieux pour une transition discrète et en douceur, le tout dans une conception minimaliste et épurée.

« Nous connaissons tous les défis associés au maintien d'un mode de vie équilibré et sain, quel que soit notre environnement de travail », a déclaré Joe Mimran, président et directeur créatif de Joseph Mimran & Associates inc., et directeur créatif principal de gry mattr. « Nous voulions concevoir quelque chose qui aiderait les gens à trouver cet équilibre facilement, de façon adaptée à leurs besoins, le tout dans un style élégant et épuré qui soutient davantage le sentiment de bien-être. »

Le bureau à hauteur réglable LongevityMC sera présenté au salon commercial phare IDS 2023, du 19 au 22 janvier, au kiosque 723 de Staples Canada/Bureau en Gros. IDS Toronto explorera le design pour un monde complexe avec son thème de 2023, Moving Parts, qui met en lumière les façons dont les designers contemporains créent, s'approvisionnent, produisent et distribuent des produits dans un univers en constante évolution.

Le bureau à hauteur réglable LongevityMC est maintenant offert à l'échelle nationale sur bureauengros.com à 899,99 $ et, dès février, les consommateurs pourront également se le procurer dans certains magasins Staples/Bureau en Gros ainsi qu'auprès des représentants de Staples Professionnel. Découvrez une gamme de solutions novatrices et ergonomiques soigneusement conçues pour le travail hybride sur bureauengros.com/TNO.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 magasins et son site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous le nom Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Au Centre de solutions, les clients disposent d'une multitude d'options pour répondre à leurs besoins d'emballage et d'expédition, ainsi que de la possibilité d'emballer les articles en toute sécurité moyennant des frais fixes. Pour obtenir plus de renseignements sur les options d'expédition offertes par Staples/Bureau en Gros et ses partenariats transporteurs, consultez bureauengros.ca/expedition. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

