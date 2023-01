Visite officielle auprès des entités fédérées belges et des institutions européennes - La ministre Martine Biron en mission en Belgique





QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, sera en mission à Bruxelles, les 19 et 20 janvier prochains, pour nouer ses premiers contacts officiels avec les autorités politiques des entités fédérées de la Belgique et des institutions européennes.

Cette première visite officielle de la ministre dans la capitale belge permettra de renforcer la place du Québec comme partenaire politique, économique et commercial de l'Union européenne et de ses États membres.

Pour assurer la continuité des partenariats établis en Belgique depuis 50 ans et faire connaître l'expertise de nos institutions québécoises, la ministre s'entretiendra notamment avec le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, et le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo.

De plus, pour faire valoir les positions du Québec sur des enjeux prioritaires (l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation, la jeunesse et le commerce international), la ministre tiendra des rencontres de travail avec des eurodéputés. Elle ira également à la rencontre de Theodora Gentzis, secrétaire générale par intérim du ministère des Affaires étrangères de Belgique et directrice générale des Affaires européennes, afin de discuter de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, prévue de janvier à juin 2024.

Enfin, à titre de ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron rencontrera la vice-présidente et ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, ainsi que le vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Égalité des chances, Bart Somers.

Ce programme de rencontres riches avec des personnalités de haut niveau permettra de bien positionner le Québec et de le faire rayonner sur la scène européenne et en Belgique, un État partenaire avec qui le Québec entretient des relations privilégiées.

« Avec les grandes orientations de notre Stratégie territoriale pour l'Europe, le gouvernement du Québec priorise les occasions d'affaires et de partenariats avec le Benelux. Depuis 50 ans, grâce à la création de la représentation du Québec à Bruxelles, une riche relation s'est développée. Cette précieuse collaboration repose sur notre fierté et notre attachement à la langue française et à des valeurs communes. En privilégiant le Benelux et les institutions européennes dans cette visite officielle, le Québec témoigne de son soutien et de toute sa solidarité dans les perturbations que traverse en ce moment l'Europe. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Sur le thème « Cap sur la relance : le Québec et l' Europe , partenaires d'une prospérité durable », le gouvernement du Québec a lancé en mai 2022 la Stratégie territoriale pour l' Europe visant à renforcer et à renouveler l'action du Québec en Europe .

, partenaires d'une prospérité durable », le gouvernement du Québec a lancé en mai 2022 la Stratégie territoriale pour l' visant à renforcer et à renouveler l'action du Québec en . En 2022, la Délégation générale du Québec à Bruxelles a souligné 50 ans de présence du Québec sur le territoire belge.

a souligné 50 ans de présence du Québec sur le territoire belge. Le Québec entretient aujourd'hui une relation historique, privilégiée et stratégique avec la Belgique et ses entités fédérées.

Le Benelux constitue une porte d'entrée sur le marché européen pour les entreprises québécoises, tout comme le Québec représente une porte d'entrée sur le marché nord-américain pour les entreprises belges.

En 2021, la Belgique est au 6 e rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'Union européenne et au 15 e rang de ses partenaires commerciaux à l'échelle mondiale.

rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'Union européenne et au 15 rang de ses partenaires commerciaux à l'échelle mondiale. Les relations politiques, économiques et institutionnelles avec les régions de la Wallonie, de la Flandre et de Bruxelles-Capitale ainsi qu'avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sont dynamiques et diversifiées.

Le Québec a signé plusieurs ententes en matière de mobilité jeunesse et étudiante en collaboration avec les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ainsi qu'en matière de recherche et innovation avec les Fonds de recherche du Québec.

