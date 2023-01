Le premier ministre tiendra une retraite du Conseil des ministres pour continuer de rendre la vie des Canadiens plus abordable





OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Hamilton, en Ontario, du 23 au 25 janvier 2023.

La retraite portera sur les efforts que déploie actuellement le gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable et bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens.

À l'heure où les Canadiens ressentent les effets de la hausse du coût de la vie, le premier ministre et ses ministres discuteront des façons de continuer à soutenir les gens en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en investissant dans les compétences et la formation et en aidant à offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiens. Ils feront progresser le travail du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre, notamment en continuant de stimuler l'innovation, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de produire des technologies propres ici même, au Canada.

Citation

«?Cette retraite du Conseil des ministres représente une occasion importante de mettre à profit nos efforts constants qui visent à rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie ainsi qu'à saisir de nouvelles occasions pour les travailleurs et les entreprises du Canada. En 2023, nous continuerons de travailler sans relâche afin de bâtir un avenir meilleur et une économie forte pour tous les Canadiens.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 08:46 et diffusé par :