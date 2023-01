Bloomreach dépasse les 150 millions de dollars de revenus annuels récurrents et affiche une croissance et un succès client record en 2022





MOUNTAIN VIEW, Californie, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Bloomreach , numéro un mondial du Commerce Experience Cloud, a annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape de sa croissance en dépassant 150 millions de dollars de revenus annuels récurrents (RAR) à la fin de l'année 2022, le quatrième trimestre ayant enregistré le plus grand nombre de nouveaux RAR de l'histoire de la société. Ce résultat fait suite à l'investissement de 175 millions de dollars mené par Goldman Sachs, annoncé plus tôt cette année, ainsi qu'au franchissement de la barre des 100 millions de dollars de RAR fin 2021.

« Le fait que Bloomreach ait accéléré son développement, même dans le contexte macroéconomique difficile de cette année, est un accomplissement extraordinaire. C'est le résultat de la culture de l'engagement qui est au coeur de Bloomreach et du travail acharné de nos équipes pour délivrer une réelle valeur à nos clients, a déclaré Raj De Datta, cofondateur et PDG de Bloomreach. Nous sommes très heureux de constater une telle évolution et nous sommes confiants dans la croissance continue qui nous attend, tant pour Bloomreach que pour nos clients. »

Ces étapes importantes soulignent la croissance continue du commerce électronique des centaines de marques mondiales que Bloomreach dessert, qui ont trouvé de nouvelles façons de générer des résultats à partir des canaux numériques, même dans les conditions économiques difficiles de cette année. Les clients de Bloomreach ont constaté des augmentations importantes des paramètres essentiels du commerce électronique en 2022, grâce à des campagnes de messagerie personnalisées, à de nouvelles fonctionnalités de Bloomreach pour les tests , à des structures de commerce composables et bien d'autres, afin d'offrir des expériences personnalisées sur tous les canaux numériques. Rien que pour le Black Friday, les clients de Bloomreach ont envoyé 331 millions de courriels , soit une augmentation de 72 % par rapport à l'année précédente, et ont envoyé 3,8 millions de SMS, soit une augmentation de 50 %. Grâce à la solution de découverte de produits pilotée par l'IA de Bloomreach, leurs sites de commerce électronique ont facilité plus de 300 millions de recherches de la part des clients.

Au cours de l'année 2022, Bloomreach a également créé de nouvelles opportunités de croissance et de partenariat dans l'écosystème du commerce. En novembre, la société a annoncé son adhésion à la MACH Alliance, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui défendent des écosystèmes technologiques ouverts et optimisés. Cela a permis à des entreprises comme MKM Building Supplies d'adopter Bloomreach au sein de leurs structures de commerce composable, en obtenant des résultats rapides grâce à une pile technologique évolutive.

Par ailleurs, les solutions de la société ont été saluées par l'ensemble du secteur et des clients en 2022. Inc. a inscrit Bloomreach sur ses listes Fastest-Growing Private Companies in America et Best in Business, qui mettent en avant les entreprises à croissance rapide et celles qui ont un impact positif sur leur communauté et leur secteur, respectivement. Bloomreach a également obtenu la certification Great Place to Work 2022, qui récompense l'entreprise pour son engagement en faveur de valeurs, d'un leadership, d'une culture et d'un environnement de travail en équipe exceptionnels.

À propos de Bloomreach

Bloomreach est le numéro un mondial du Commerce Experience Cloud, qui permet aux marques de proposer des parcours clients tellement personnalisés qu'ils en deviennent magiques. La société propose une suite de produits qui favorisent une véritable personnalisation et la croissance du commerce numérique, notamment : Discovery, pour une recherche et un merchandising pilotés par l'IA ; Content ,pour un CMS (système de gestion central) « headless » (littéralement, « sans tête ») ; et Engagement, pour un CDP de pointe et des solutions d'automatisation du marketing. Ces solutions allient la puissance des données unifiées sur les clients et les produits à la vitesse et à l'échelle de l'optimisation par l'IA, ce qui permet de créer des expériences de commerce numérique génératrices de revenus qui se convertissent sur tous les canaux et dans tous les parcours. Bloomreach dessert plus de 850 marques mondiales, dont Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München et Marks & Spencer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Bloomreach.com .

Contact pour les médias :

Michelle DeMaio

Bloomreach

Communications d'entreprise

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327274/bloomreach_logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 08:30 et diffusé par :