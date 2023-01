Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars dans le financement de l'infrastructure de Parcs Canada





La réfection de routes et de ponts prioritaires du parc national du Gros-Morne et du lieu historique national de L'Anse aux Meadows garantira la sécurité des voyageurs.

ROCKY HARBOUR, NL, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450?000 km2 de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits aident à soutenir la protection du patrimoine naturel et bâti, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer des emplois dans les collectivités locales, tout en offrant aux visiteurs des expériences de grande qualité, sûres et enrichissantes partout au pays.

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, a annoncé aujourd'hui au nom de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'investissement de quelque 25 millions de dollars sur trois ans dans des projets de réfection d'infrastructure routière essentielle qui garantiront la sécurité des voyageurs au parc national du Gros-Morne et au lieu historique national de L'Anse aux Meadows. Ces projets s'inscrivent dans le financement de 557 millions de dollars sur trois ans annoncé récemment par le gouvernement du Canada pour la poursuite des projets d'infrastructure et des travaux d'entretien des biens de Parcs Canada étant donné le rôle essentiel que jouent ceux-ci auprès de la population canadienne et des visiteurs.

Grâce à cette somme, Parcs Canada lancera bientôt des travaux routiers essentiels, notamment la réfection de la route 436, qui mène au lieu historique national de L'Anse aux Meadows, et de la route 431 entre Woody Point et Trout River, dans le parc national du Gros-Morne. Le remplacement complet du pont Western Brook, sur la route 430 dans le parc national, est déjà en cours. L'impact environnemental du nouveau pont sera moindre que celui du pont actuel, puisqu'il n'aura pas de pile centrale dans le ruisseau. Ces améliorations routières sont importantes, car elles sont apportées aux couloirs de transport qu'empruntent les membres des collectivités locales et le grand public. Elles jouent également un rôle important dans l'expérience des visiteurs en permettant à ces derniers de se rendre dans ces endroits précieux, ou de traverser ceux-ci en route vers leur destination, en toute sécurité. En plus de ces projets, on compte rénover et agrandir les aires de stationnement du lieu historique national de L'Anse aux Meadows et du point de départ du sentier Tablelands, au parc national du Gros-Morne.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite au Centre d'accueil du parc national du Gros-Morne, qui fait l'objet d'un projet de renouvellement de l'infrastructure fédérale d'une valeur de 10 millions de dollars depuis 2021. Parcs Canada rénove le Centre d'accueil, où des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier découvrent chaque année ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, afin d'améliorer l'impression des voyageurs à leur arrivée au parc national. La construction du bâtiment sera terminée cette année, et les travaux aux expositions intérieures se poursuivront jusqu'en 2024. Lorsque le site rouvrira, les visiteurs seront accueillis par une conception qui met en évidence le panorama et l'interprétation historique du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La conception du Centre d'accueil vise à respecter les cibles d'écologisation et de durabilité du gouvernement fédéral ainsi qu'à offrir aux visiteurs un lieu sûr, inclusif et exempt d'obstacles.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend plus de 18?500 biens bâtis, comme des routes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments et fortifications historiques, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil ainsi que des bâtiments et complexes opérationnels. Depuis 2015, le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5?000 biens partout au pays. Ces améliorations aident à assurer la sécurité publique ainsi que la qualité et la fiabilité des offres destinées aux visiteurs, à intégrer les technologies vertes et à favoriser la résilience climatique, tout en rapprochant les Canadiennes et Canadiens de la nature et de l'histoire.

Citation

«?Le gouvernement du Canada s'est engagé à voir à la durabilité des biens de Parcs Canada de manière à ce que les lieux patrimoniaux nationaux puissent continuer très longtemps de contribuer au dynamisme culturel, environnemental et économique du Canada. Les importantes améliorations qu'apporte Parcs Canada à l'infrastructure routière du parc national du Gros-Morne et du lieu historique national de L'Anse aux Meadows permettront aux Canadiennes et Canadiens de voyager en toute sécurité pour aller tisser des liens avec la nature et l'histoire. La réfection du Centre d'accueil du parc national apportera des avantages tangibles importants aux visiteurs, aux collectivités enclavées, aux entreprises locales et à l'industrie touristique de la côte Ouest de la province.?»

Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains

Les faits en bref

La capacité de Parcs Canada de respecter son mandat, soit protéger et mettre en valeur les lieux patrimoniaux nationaux du Canada , dépend des biens que gère l'organisme. En plus de soutenir les visiteurs en tant que pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada , ces biens jouent des rôles essentiels, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidents et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour la population canadienne.

, dépend des biens que gère l'organisme. En plus de soutenir les visiteurs en tant que pierres angulaires de l'industrie touristique du , ces biens jouent des rôles essentiels, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidents et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de ces lieux précieux pour le Canada et, depuis 2015, il a investi plus de 170 millions de dollars dans des travaux d'infrastructure dans les lieux administrés par Parcs Canada dans l'Ouest de Terre-Neuve-et- Labrador .

reconnaît l'importance de ces lieux précieux pour le et, depuis 2015, il a investi plus de 170 millions de dollars dans des travaux d'infrastructure dans les lieux administrés par Parcs Canada dans l'Ouest de Terre-Neuve-et- . L'intégrité écologique demeure la priorité de Parcs Canada. Des évaluations d'impact sont effectuées pour gérer l'incidence des projets d'infrastructure et, lorsque possible, améliorer les gains écologiques pour les écosystèmes des parcs.

Le parc national du Gros-Morne protège 1?805 km 2 de nature sauvage sur la côte Ouest de Terre-Neuve. Sa beauté naturelle et sa géologie exceptionnelle ont valu au parc d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il s'étend depuis le littoral du golfe du Saint-Laurent vers l'intérieur de l'île sur des basses terres sillonnées de cours d'eau en direction des monts Long Range et des Tablelands.

de nature sauvage sur la côte Ouest de Terre-Neuve. Sa beauté naturelle et sa géologie exceptionnelle ont valu au parc d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il s'étend depuis le littoral du golfe du vers l'intérieur de l'île sur des basses terres sillonnées de cours d'eau en direction des monts et des Tablelands. Au lieu historique national de L'Anse aux Meadows - à la pointe de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve - se trouve la première preuve connue de la présence européenne dans les Amériques. Il y a plus de 1?000 ans, des expéditions scandinaves sont parties à la voile du Groenland et sont arrivées ici, où elles ont construit un petit campement de bâtiments en bois et en tourbe. Dans un décor époustouflant de falaises escarpées, de tourbières et de côtes, découvrez les fascinants vestiges archéologiques du campement viking, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978.

Du 30 janvier au 13 février 2023, l'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite la population canadienne à participer à la Table ronde du ministre 2023 sur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation de Parcs Canada. Un portail de consultation en ligne sera disponible et encouragera les suggestions et commentaires du public à www.parlonsdeparcscanada.ca.

