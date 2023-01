Des employeurs canadiens de la bioscience récompensés pour leur engagement envers la diversité





BioTalent Canada a dévoilé aujourd'hui le nom des organisations qui obtiennent la reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L.MC pour cette première année du programme.

Le programme Employeur Bioscience I.D.É.A.L. reconnaît les organisations du secteur de la bioéconomie canadienne qui font preuve de leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDÉAL) et pour qui ces principes constituent des pratiques nécessaires à leur croissance et à leur prospérité.

Le programme a été lancé plus tôt cette année, et BioTalent Canada a reçu des candidatures de nombreuses organisations de toutes les tailles, de partout au pays. Après une évaluation minutieuse et impartiale, neuf organisations ont été retenues pour obtenir l'attestation Employeur Bioscience I.D.É.A.L.

«?La diversité est essentielle pour attirer et mobiliser les talents au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Elle constitue une stratégie clé citée dans notre étude sur le marché du travail et ressort particulièrement dans nos recherches sur le renforcement de la résilience dans le secteur de la bioéconomie au sortir de la pandémie de COVID-19. Nous avons conçu le programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L. comme point culminant d'une étude effectuée en partenariat avec le Centre des Compétences futures pour mettre en évidence les grandes réalisations et illustrer les possibilités qui s'offrent aux organisations lorsqu'elles accordent la priorité aux principes d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité.?»

Dans le cadre de ce projet de recherche financé en partie par le Centre des Compétences futures, BioTalent Canada a passé en revue les meilleures pratiques adoptées par les entreprises canadiennes de la bioscience pour améliorer leur efficacité en matière d'acquisition et de mobilisation de talents en des temps difficiles.

«?Nous savons que le secteur de la biotechnologie devra attirer et mobiliser de nombreuses personnes qualifiées et talentueuses pour ses futurs effectifs, a affirmé Pedro Barata, directeur général de Centre des Compétences futures (CCF). Ce programme reconnaît les efforts que déploient les employeurs pour favoriser un marché du travail inclusif, diversifié, équitable et accessible. C'est ce dont le Canada a besoin pour assurer une participation maximale à notre économie en vue de sa croissance et de sa prospérité. Ce projet constitue un excellent exemple des programmes que le CCF soutient dans le but de rejoindre un bassin de talents plus large et d'aider les travailleurs, les employeurs et les entreprises à s'adapter et à prospérer dans l'économie du futur.?»

Les critères utilisés pour évaluer les candidatures comprenaient notamment l'inclusion des principes d'IDÉA dans la vision, les valeurs, les stratégies et les résultats de l'organisation; la responsabilisation de la direction à l'égard de l'application des principes d'IDÉA; et le degré de priorité accordé à la formation et à la sensibilisation aux principes d'IDÉA.

Les organisations qui obtiennent la reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L. pour l'année 2022 sont les suivantes (par ordre alphabétique).

AgriTech Nord ? Basée à Dryden (Ontario) et dirigée par une personne autochtone en situation de handicap, cette organisation se concentre sur la réduction du coût de l'alimentation dans les communautés autochtones du nord de la province et organise des séances de discussion et de formation quotidiennes sur les principes d'IDÉA.

BioCanRx ? Cet organisme de recherche sur le cancer, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), a pris un engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de son conseil d'administration, équilibré sur le plan des sexes. De plus, BioCanRx gère un programme de stages pour étudiants autochtones et inclut l'opinion des patients dans tous ses résultats de recherche.

Health Cities ? Cette entreprise d'Edmonton (Alberta) fournit des données sur la santé aux décideurs de la province. Elle fait la promotion de l'équité dans les soins de santé et propose divers stages à des groupes sous-représentés dans la bioéconomie. Elle porte également une attention importante à la santé mentale des employés.

Life Sciences Ontario ? Organisme à but non lucratif de Toronto qui fait progresser les sciences de la vie en Ontario, Life Sciences Ontario gère un comité intérieur/extérieur sur le leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité et intègre ces principes dans sa planification stratégique. Ce comité comprend des membres du conseil d'administration de Life Sciences Ontario et des spécialistes de l'extérieur en matière d'IDÉA.

Nicotine Dependence Service (CAMH) ? Le Nicotine Dependence Service du Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) de Toronto intègre les principes d'IDÉA dans sa charte organisationnelle. Il place également ces principes au centre des programmes qu'il offre au public et consulte son personnel dans l'élaboration de sa culture et de ses valeurs.

Origin Materials ? Cette entreprise de matériaux carbonégatifs située à Sarnia (Ontario) a ajouté des éléments d'IDÉA dans l'évaluation du rendement de ses employés pour 2023. De plus, l'entreprise suit la diversité des genres en son sein et, alors qu'elle est en expansion, a demandé à une firme de consultants d'effectuer un sondage visant à mesurer les perceptions du personnel à l'égard de l'IDÉA.

Raft Brew Labs ? Raft Brew Labs, à Calgary (Alberta), utilise la biotechnologie pour soutenir des petits producteurs de boissons au Canada. À partir de discussions privées avec les membres de son équipe, elle a conçu un guide sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité et offre des mesures incitatives visant à renforcer l'adoption de ces principes par les employés.

Shift Health ? Cette organisation oeuvre auprès des communautés marginalisées et a intégré les principes d'inclusion et de diversité dans sa vision et sa mission. Située à Toronto, elle travaille également à sensibiliser les gens aux défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec une déficience visuelle et conçoit des documents écrits plus accessibles.

STEMCELL Technologies ? Ce fabricant d'instruments scientifiques de Vancouver (Colombie-Britannique) a élaboré une stratégie triennale axée sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Les principaux axes de cette stratégie sont de se concentrer sur l'égalité des sexes, d'accroître la représentation des groupes sous-représentés et d'investir dans les communautés autochtones. De plus, il effectue régulièrement des audits de ses processus d'embauche, de promotion et d'équité salariale.

«?Chacune de ces organisations fait preuve de leadership en matière d'IDÉA, affirme M. Henderson. L'intégration de ces principes dans le marché du travail et le secteur de la bioéconomie sera essentielle pour répondre aux besoins actuels et futurs de talents.?»

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le renforcement de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail, allez à Biotalent.ca/EmployeurIDEAL.

Dorénavant, ce programme de reconnaissance de BioTalent Canada attribuera des attestations chaque année.

Le projet Aider les bioentreprises à renforcer leur résilience pour résister aux perturbations et assurer leur pérennité est financé par le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. Elle s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs comptant moins de 50 employés et détentrice des certifications Best WorkplacesMC for Mental Wellness, Best WorkplacesMC for Healthcare et Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à BioTalent.ca.

À propos du Centre des Compétences futures

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration visionnaire qui se consacre à stimuler l'innovation dans le développement des compétences pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent accéder aux possibilités économiques et soient préparés pour les emplois de l'avenir. Il est financé dans le cadre du programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

