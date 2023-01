Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 3 M$ pour les infrastructures d'eau à Drummondville





DRUMMONDVILLE, QC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, ainsi que le député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qu'une aide financière totalisant 3 097 730 $ a été accordée à la Ville de Drummondville pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Notamment, une aide financière de 1 457 570 $ a été octroyée pour le renouvellement de 561 mètres de conduites d'eau sous les rues Lindsay, Hervé-Tessier, Dunkin et du Moulin. D'autres projets de renouvellement et de prolongement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales ont également reçu le soutien du gouvernement du Québec, en vue de permettre une meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées à Drummondville.

« Nous avons le devoir d'accompagner nos municipalités dans l'entretien de leurs infrastructures. Cette aide va permettre la remise à neuf de certaines d'entre elles, au bénéfice de toutes et de tous. Je suis très heureux d'épauler la Ville de Drummondville dans ses différents projets, encore une fois. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Cette annonce du gouvernement du Québec est une très bonne nouvelle pour la population de Drummondville. La mise à jour d'infrastructures d'eau est un investissement à long terme pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Nous sommes heureux d'être un partenaire en soutien à la Ville dans ses projets. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Investir dans les infrastructures municipales, c'est aussi investir dans un avenir meilleur pour les Québécoises et les Québécois. Je me réjouis de l'aide financière de près de 3,1 millions de dollars que notre gouvernement accorde à Drummondville pour ces travaux d'infrastructures d'eau. Ces derniers permettront de créer des milieux de vie plus durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'ajout, la réfection et l'entretien d'infrastructures pour la desserte en eau potable sont des actions très importantes pour Drummondville. Alors que la Ville s'engage concrètement par le biais d'investissements considérables, notamment la construction de sa nouvelle usine de traitement de l'eau potable, nous sommes heureux du soutien financier du gouvernement du Québec pour la réalisation de ces projets. Grâce à ces travaux, nous assurons la qualité, la salubrité et la sécurité de la distribution de l'eau, un bien vital pour les citoyennes et les citoyens. »

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Entre 2022 et 2032, ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Une somme de 319 000 $ est accordée au projet de réhabilitation de 580 mètres de conduites sous la rue Cormier, entre les rues Janelle et Haggerty, ainsi qu'entre la rue Haggerty et la rivière Saint-Germain.

Une somme de 685 160 $ est accordée au projet de renouvellement de 590 mètres de conduites sous les rues Marier, Neiderer, Farrell et de la Colombie.

Une somme de 636 000 $ est accordée au projet de prolongement de 1959 mètres de conduites d'eau potable sous le boulevard Allard et les rues Hamelin et de l'Île-aux-Noyers.

