La Ville de Montréal bonifie l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS)

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'octroi de 2,6 M$ à la Société de développement social (SDS) pour étendre l'offre de services de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) dans deux arrondissements supplémentaires et assurer son déploiement jusqu'à la fin de l'année 2023. Composée d'intervenants psychosociaux civils de première ligne, l'ÉMMIS agit rapidement pour désamorcer des situations de crise, de détresse et de conflit dans l'espace public, en plus d'accompagner les citoyennes et les citoyens vulnérables vers des ressources sécuritaires. Cette équipe, unique au Québec, agit aussi à titre de médiateur pour répondre aux enjeux de cohabitation sociale.

Grâce à cet investissement majeur, l'ÉMMIS, qui compte 14 membres, sera bientôt composée de 32 intervenantes et intervenants et couvrira un territoire plus grand. À son lancement, en septembre 2021, l'ÉMMIS desservait les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pourront désormais aussi bénéficier de la présence des membres de cette équipe. Notons qu'un projet pilote sera aussi mis sur pied afin d'offrir un service de nuit à la population, ce qui assurera une présence des intervenantes et des intervenants de l'ÉMMIS 24 h sur 24, 7 jours sur 7 dans les quatre arrondissements visés. Rappelons qu'à terme, la Ville de Montréal souhaite que l'ÉMMIS puisse desservir l'ensemble du territoire montréalais grâce à l'investissement de 50 M$ pour les 5 prochaines années annoncé conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec.

Développée en collaboration avec la Société de développement social (SDS) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'ÉMMIS a réalisé plus de 10 000 interventions depuis sa création. L'ÉMMIS est destinée à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui éprouvent des difficultés dans l'espace public. L'équipe répond également aux préoccupations du grand public, directement affecté par les enjeux de cohabitation sociale. Les intervenantes et les intervenants de l'ÉMMIS peuvent agir de leur propre initiative ou répondre aux demandes de différents partenaires, notamment le SPVM, tout en cherchant des solutions impliquant tant les personnes vulnérables que les personnes riveraines.

« L'ÉMMIS, une équipe entièrement civile, ne cesse d'innover depuis sa création et s'inscrit parfaitement dans notre engagement à mettre la prévention au coeur de notre modèle montréalais de sécurité urbaine. Le bilan de ses activités démontre clairement la capacité de l'équipe à soutenir les plus vulnérables et à améliorer la cohabitation sociale. C'est une réelle fierté d'annoncer le déploiement de l'ÉMMIS dans deux arrondissements supplémentaires. Grâce à cet investissement, nous renforçons la réponse municipale, mobile et sociale dans l'espace public. Je salue le travail quotidien de la Société de développement social, qui offre une réponse adaptée et complémentaire au travail policier dans l'espace public », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Véritable innovation montréalaise, l'ÉMMIS connaît un vif succès dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, avec plus de 10 000 interventions depuis sa création. Cela représente un travail colossal pour venir en aide et intervenir auprès des personnes marginalisées en situation de crise et pour offrir une réponse en matière de prévention de la violence. Grâce à leurs interventions, l'équipe offre une réponse qui est complémentaire à celle du SPVM en matière d'intervention sociale. L'objectif est que, d'ici cinq ans, l'équipe soit capable de faire son travail partout à Montréal, selon la réalité de chaque quartier », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« Nous tenons à remercier la Ville de Montréal, le SPVM et l'ensemble du réseau des organismes de soutien de Montréal qui ont rendu possible l'existence d'un projet comme l'ÉMMIS. Dans des situations où la vulnérabilité, l'exclusion sociale et la cohabitation sociale sont en jeu, les dénouements les plus inspirants sont ceux où nos intervenants ont pu bénéficier d'une collaboration étroite avec les acteurs sociaux et institutionnels du milieu. Je tiens pour ma part à remercier notre équipe d'intervenants psychosociaux qui a fait preuve d'un dévouement absolument époustouflant envers la réussite de l'ÉMMIS. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir l'approche humaine et collaborative qu'ils ont développé à davantage de territoires en 2023 », a ajouté le directeur général de la Société de développement social, François Raymond.

« Ce modèle d'intervention, qui permet de rejoindre les gens quand ils ont besoin d'aide et aussi d'offrir un soutien qui tient compte de l'intérêt et du besoin des personnes en situation de vulnérabilité, est essentiel. Je salue cette initiative qui est tout à fait cohérente avec notre vision d'intervenir d'humain à humain et de créer ainsi des liens de confiance durables. Le travail de l'ÉMMIS s'avère donc tout à fait complémentaire à celui des équipes du SPVM, dont ESUP (Équipe de soutien aux urgences psychosociales) et EMRII (Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance). Je nous souhaite une longue et fructueuse collaboration, pour le grand bénéfice des personnes qui comptent sur nous et pour le maintien d'un sentiment de quiétude dans nos quartiers », a déclaré le directeur du SPVM, Fady Dagher.

