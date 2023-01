GCORE LANCE DES MACHINES VIRTUELLES ÉCONOMIQUES POUR LES WEBMASTERS ET DES SERVICES WEB LÉGERS





Gcore Basic met l'informatique à faible latence et à haute performance à la disposition de tous.

LUXEMBOURG, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Gcore ? un fournisseur européen de solutions cloud et edge internationales à haute performance et à faible latence ? lance aujourd'hui Gcore Basic, une solution économique créée spécifiquement pour les webmasters, les développeurs et les amateurs. Avec sa nouvelle gamme de produits, Gcore Basic, l'un des fournisseurs européens haut de gamme de services d'infrastructure cloud, présente une option puissante et peu coûteuse pour gérer un large éventail d'applications en ligne, telles que l'hébergement de blog, la réalisation de serveur de secours ou le déploiement de VPN privé.

À partir de 5 ? par mois, Gcore Basic offre aux utilisateurs une instance de calcul sur une machine virtuelle partagée pour exécuter des serveurs web légers et des microservices. Chaque machine virtuelle peut être déployée en quelques minutes et bénéficie d'une protection gratuite contre les attaques DDoS.

Seva Vayner, directeur du flux Edge Cloud chez Gcore, a déclaré: "Gcore Basic rend l'informatique à faible latence et à haute performance accessible à tous. À partir de 5 ? par mois, Gcore Basic est un endroit où les programmeurs en herbes peuvent apprendre leur métier, où les développeurs peuvent réaliser des preuves de concept, des projets personnels et des environnements de tests, et où les entrepreneurs en herbe peuvent construire des services en ligne."

Seva Vayner poursuit : "Avec Gcore Basic, qui fonctionne sur notre infrastructure cloud, les clients peuvent se développer et déployer des services supplémentaires en fonction des besoins ? par exemple, en ajoutant des ressources supplémentaires pour faire face à d'importantes hausses de trafic."

Gcore Basic sera disponible dans un premier temps depuis son point de présence d'Amsterdam, et le service s'étendra bientôt États-Unis, à Singapour et à Hong Kong, et à Francfort, qui constituera un nouvel emplacement européen.

Les machines virtuelles et les serveurs bare metal de Gcore Cloud fonctionnent avec les dernières générations de processeurs Intel, notamment Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake).

Pour en savoir plus sur Gcore Basic, rendez-vous sur: gcore.com/cloud/basic-vm .

À propos de Gcore

Gcore est un leader international dans le cloud public et l'edge computing, la livraison de contenu, l'hébergement et les solutions de sécurité. Gcore a son siège social au Luxembourg et possède des bureaux en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, à Chypre et en Géorgie. Il fournit des infrastructures aux leaders mondiaux de divers secteurs, y compris le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (Agence eSanté), TEDx, Wargaming, et Avast. Gcore gère sa propre infrastructure informatique mondiale sur 6 continents. Son réseau comprend plus de 150 points de présence dans le monde entier dans des centres de données fiables de niveaux IV et III.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984807/Gcore_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 07:21 et diffusé par :