La communauté de pratique du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE accueille de nouveaux certifiés





MONTRÉAL, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd'hui le nom des 2 collectivités, 5 organisations et 5 campus reconnus lors de la 13e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Au total, depuis le début du programme, ce sont 36 collectivités, 62 organisations et 27 campus qui ont démontré leur engagement à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour toutes et tous.



Réunie en octobre dernier lors du colloque Transformer nos milieux de vie par le vélo, la communauté de pratique du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE active au niveau municipal avait eu l'occasion d'entendre les réalisations de deux collectivités inspirantes, la ville de Chambly et l'arrondissement montréalais de Verdun. L'engagement de ces deux collectivités s'est confirmé par le dépôt d'une candidature lors de la dernière ronde de certification VÉLOSYMPATHIQUE, ayant valu à Chambly une certification de niveau bronze, et à Verdun, une certification de niveau argent.

L'année 2023 sera l'occasion de réunir à leur tour les organisations et campus qui oeuvrent à développer le vélo dans leurs milieux de travail et d'étude. Celles et ceux qui ont été reconnus lors de cette ronde de certification ont résolument de quoi inspirer leurs pairs par leurs engagements, et démontrent que le vélo peut être promu dans les organisations de toutes les tailles!

« Lors des dernières élections provinciales, nous invitions le gouvernement à mettre tout en oeuvre pour libérer les ménages québécois du fardeau du deuxième véhicule, dans un contexte d'inflation où les dépenses de transport pèsent de plus en plus lourd dans le budget des familles. Les certifiés de cette ronde prouvent que les collectivités, les établissements d'enseignement et les employeurs font partie de la solution, en facilitant et en encourageant l'usage du vélo à leur échelle. », se réjouit Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec. « Nos certifiés n'ont pas attendu pour mettre en place des environnements favorables et, de plus en plus, des incitatifs bien concrets pour encourager les Québécois·e·s à monter en selle! »

LES COLLECTIVITÉS, ORGANISATIONS ET CAMPUS RECONNUS

COLLECTIVITÉS :

Certification argent : Arrondissement de Verdun

Certification Bronze Ville de Chambly



ORGANISATIONS :

Certification or : Quinzee Architecture

Certification bronze : AV&R Saint-Bruno CycloChrome

Mention honorable : CIUSSS Nord-de-L'Île-de-Montréal - Hôpital Sacré-Coeur de Montréal Collège Notre-Dame-de-Lourdes



CAMPUS

Certification argent : Université de Montréal - Campus de la Montagne (incluant le campus MIL) Université de Sherbrooke - Campus principal

Certification bronze : Université Bishop's Université de Sherbrooke - Campus de la santé Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil



La démarche de certification : un processus d'amélioration continue

Les collectivités, organisations et campus souhaitant adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d'une véritable culture vélo.



Un comité indépendant de juges évalue les candidatures déposées en fonction des réponses données dans le formulaire et des résultats d'un sondage réalisé auprès des évaluateurs locaux. Le comité détermine ensuite le niveau de certification à accorder.

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d'une culture vélo, reçoivent une mention honorable.

Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu'ils pourront mettre en oeuvre afin de poursuivre leurs efforts.



Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.

Les organisations, campus et collectivités qui souhaitent s'engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invités à visiter le www.velosympathique.com et à s'inscrire aux webinaires d'information pour les organisations, campus et collectivités.



La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 20 avril 2023.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le projet Campus VÉLOSYMPATHIQUE est pour sa part financé par le Secrétariat à la jeunesse.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



Renseignements

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 942-0743

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b9ae38d-1085-4d1e-8191-cb8bc7315313/fr

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :