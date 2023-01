Selon le British Council, les professeurs d'anglais préconisent la formation continue pour renforcer la confiance en soi





Dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation, le British Council et GfK partagent les résultats d'une étude concernant les préoccupations, les besoins et les intérêts des personnes responsables de la formation et de l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux d'éducation.

Les enseignants interrogés signalent quatre défis : s'adapter aux exigences quotidiennes d'une salle de classe, se tenir à jour, renforcer la confiance en soi des apprenants et le besoin de connaître les intérêts de leurs apprenants.

La communauté TeachingEnglish propose des opportunités de développement et des ressources gratuites pour les professionnels de l'enseignement de l'anglais.

PARIS, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le British Council, l'organisation internationale britannique pour les relations culturelles et les opportunités d'éducation, a mené une étude avec GfK, la principale société d'études de marché, pour analyser les besoins actuels de formation des professeurs d'anglais en Espagne, en Allemagne et en Pologne, qui représente les tendances européennes.

Le compte-rendu aborde les demandes de formation des professeurs d'anglais dans divers environnements. Il concerne les enseignants des écoles publiques et privées, les écoles de langues, les directeurs d'écoles de langue et de centres linguistiques, ainsi que d'autres dirigeants. Pour ces enseignants, la formation professionnelle continue est perçue comme un impératif social et moral « très pertinent ».

L'étude fait remonter d'autres préoccupations des professeurs d'anglais, notamment la nécessité de se tenir à jour (en termes d'équipement nécessaire en classe, de nouvelles méthodes d'enseignement, d'enjeux numériques, etc.). Un autre aspect qu'ils soulignent est la nécessité de tisser des liens avec les apprenants de tous âges.

L'étude montre également que les obstacles à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue sont liés au temps disponible (garder des emplois du temps permettant un équilibre travail-vie personnelle) et à l'investissement économique (la formation n'est pas toujours gratuite). En outre, le développement exponentiel des ressources en lignes ajoute un degré de complexité. Selon les enseignants interrogés, ce dernier sujet constitue un défi supplémentaire, car avec l'abondance des informations disponibles en ligne, il est difficile de choisir les bonnes ressources.

Directeurs et chefs d'établissements : les principaux influenceurs des professeurs d'anglais

Les dirigeants (chefs d'établissements et collègues) sont également identifiés comme des éléments essentiels en raison du rôle déterminant qu'ils jouent dans la promotion de la formation professionnelle continue des professeurs d'anglais.

Cela signifie que ces dirigeants se sentent responsables de la formation des enseignants, et que beaucoup d'entre eux s'efforcent de chercher des cours et des ressources possibles. Ils sont également les principaux destinataires d'une information qu'ils transmettent aux enseignants et sont souvent considérés comme des sources d'influence en raison de leur confiance et de leur crédibilité.

Soutenir la formation professionnelle continue pour les enseignants du monde entier

Le British Council offre aux enseignants du monde entier des ressources en ligne gratuites (notamment des MOOC, des webinaires et des podcasts) pour alimenter leur formation professionnelle continue sur la plateforme TeachingEnglish. Avec plus de 32 millions de pages vues en 2022, TeachingEnglish est la plus grande communauté d'enseignants en ligne au monde. Au cours des prochains mois, la plateforme proposera de nouveaux MOOC sur « L'anglais en classe multilingue » et « Le genre dans l'enseignement des langues », ainsi que la deuxième saison du podcast TeachingEnglish, déjà disponible en ligne.

