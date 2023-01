L'équipe internationale d'OPHTECS accueille le Dr Schnider, l'une des femmes les plus influentes du secteur de l'optique et l'une des chercheuses et éducatrices les plus éminentes au monde dans le domaine des lentilles de contact





- Sa présence renforce les efforts de la société en matière de R&D pour les nouveaux produits d'entretien des lentilles et les activités de relations professionnelles au niveau mondial -

KOBE, Japon, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- OPHTECS Corporation (ci-après dénommée OPHTECS), société basée à Kobe qui recherche, développe, produit et commercialise des produits d'entretien pour lentilles de contact, a signé un nouveau contrat de conseil avec le Dr Cristina M. Schnider en tant que directrice principale des affaires médicales internationales de la société.

Dans le domaine de la recherche et du développement des produits d'entretien des lentilles de contact, OPHTECS a toujours proposé des produits innovants et à la pointe du secteur. Par ailleurs, la société mène activement des activités académiques basées sur des preuves scientifiques et a gagné la confiance de nombreux ophtalmologistes et spécialistes des lentilles de contact dans le monde entier.

Photo : À gauche, le Dr Cristina M. Schnider ; à droite, Joe Yoneda, PDG d'OPHTECS

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105255/202212281757/_prw_PI1fl_7q4GIF31.jpg

Afin de renforcer sa recherche et son développement de nouveaux produits ainsi que ses activités académiques, OPHTECS a invité le Dr Schnider, l'une des 50 femmes les plus influentes du secteur de l'optique et membre de la prestigieuse International Society for Contact Lens Research (ISCLR), à rejoindre le comité consultatif en tant que directrice principale de la société.

Biographie du Dr Cristina M. Schnider

docteure en optométrie / Maîtrise en administration des affaires / membre de l'Académie américaine d'optométrie (AAO)

2019-2020 : présidente, section de l'AAO sur la cornée, les lentilles de contact et les technologies réfractives

Depuis 2019 : consultante indépendante et propriétaire de C Schnider Insights

2022 : 2022 : Prix Kamelia Massih de l'Université du Pacifique d'optométriste distingué

Depuis 2022 : conseil consultatif du Gas Permeable Lens Institute

