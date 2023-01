EMILY RATAJKOWSKI, LE NOUVEAU VISAGE DE LA DERNIÈRE CAMPAGNE FLOWERBOMB DE VIKTOR&ROLF





PARIS, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La maison Viktor&Rolf annonce qu'Emily Ratajkowski, auteure à succès américaine, actrice, mannequin, militante et entrepreneuse, sera le nouveau visage de la campagne FLOWERBOMB, qui sera lancée dans le monde entier le 20 janvier 2023.

Ratajkowski est une icône féministe aux multiples facettes. Elle lutte contre les préjugés de notre époque pour favoriser l'émancipation et redéfinir ce que cela signifie d'être une femme dans ce qu'elle a de plus beau. Publié par Metropolitan Books, son premier recueil d'essais, My Body, figure sur la liste des best-sellers du New York Time. Il a été étayé par « Buying Myself Back », l'article le plus lu du New York Magazine en 2020. Ce texte a ouvert le dialogue autour de la propriété intellectuelle et du droit à l'image.

Intimement liée à une génération engagée de femmes et de personnes qui s'identifient au genre féminin, Emily Ratajkowski s'affirme comme une personnalité à la fois forte et indépendante. Elle utilise ses réseaux sociaux pour mieux faire connaître le visage changeant de la féminité. Sans complexe et résolument authentique, elle assume sa sensualité, sa sexualité et sa féminité unique et contribue à transformer le regard que l'homme porte sur la femme.

FLOWERBOMB est un best-seller mondial depuis son lancement en 2005. Il demeure dans le top 10 des parfums pour femme aux États-Unis et dans le top 15 au Royaume-Uni. À lui seul, il bouleverse l'univers de la parfumerie et ouvre la voie aux fragrances florales et gourmandes. Il marque aussi le début d'un nouveau chapitre pour les parfums féminins.

« La féminité est généralement incarnée par la délicatesse. Ce que j'aime avec FLOWERBOMB, c'est qu'il représente aussi la force. »

- Emily Ratajkowski, mannequin, auteure et militante

« Nous sommes de grands admirateurs d'Emily Ratajkowski depuis longtemps et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Viktor&Rolf. Comme en témoigne son oeuvre, Emily est une artiste aux multiples facettes. Ses nombreux talents lui permettent d'incarner FLOWERBOMB à la perfection. »

- Viktor Horsting & Rolf Snoeren, fondateurs et directeurs artistiques de Viktor&Rolf

« En tant qu'auteure, militante, actrice et entrepreneuse, Emily Ratajkowski a bousculé l'image classique des mannequins pour exprimer chaque facette de sa personnalité. Elle prône une nouvelle féminité qui allie force et sensibilité, incarnant à la perfection l'esprit de FLOWERBOMB. »

- Sandrine Groslier, Global President Luxury Fragrance Brands (L'Oréal Luxe).

Dans le cadre de sa première collaboration avec la marque, Emily Ratajkowski apparaît dans le court-métrage réalisé par Torso Solutions, auquel ont également participé les photographes Inez & Vinoodh. Dans cette nouvelle campagne, Emily Ratajkowski explore le pouvoir de la transformation, poussé à l'extrême. C'est l'histoire d'une métamorphose qui survient au milieu d'une explosion de fleurs, un appel à libérer son pouvoir féminin.

