YuanTech Solar obtient la certification ISO 14001 et ISO 45001





SHANGHAI, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, un nouveau fabricant de systèmes photovoltaïques en Chine, a récemment annoncé qu'il avait obtenu la certification ISO 14001 pour son système de gestion environnementale et la certification ISO 45001 pour son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Avant ces certifications, YuanTech Solar est également certifié ISO 9001 pour son système de gestion de la qualité.

Ces certifications ISO sont basées sur les normes internationales les plus complètes et les plus systématiques au monde, et sont devenues l'une des conditions de base pour la production et le fonctionnement des entreprises. YuanTech Solar a passé l'audit complet mené par TÜV SUD, et a obtenu les certifications du système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail, ce qui représente non seulement les exigences de son propre développement, mais aussi sa grande attention au système de gestion.

« Nous sommes heureux d'obtenir ces certifications ISO, qui témoignent de notre engagement en faveur de la qualité, de l'environnement et du bien-être des employés », a déclaré M. Xie Jian, fondateur et PDG de YuanTech Solar.

En tant que nouvelle marque de produits photovoltaïques, YuanTech Solar adhère aux valeurs fondamentales que sont « l'excellence, le partenariat, l'engagement et l'intégrité », et s'engage à proposer des solutions photovoltaïques plus efficaces à ses clients. L'entreprise a choisi la nouvelle génération de TOPCon de type N comme technologie principale. Depuis la mise en service de sa première installation de 3 GW, la société a mis au point des modules à 54/60 cellules adaptés à l'usage résidentiel et des modules à 72 cellules pour les toits C&I et les services publics. Tous les modules de YuanTech Solar ont reçu les certificats IEC 61215 et IEC 61730 de TÜV SÜD, et ont successivement obtenu des certifications de marchés régionaux, comme CQC, MCS, INMETRO, etc.

M. Xie Jian a déclaré que dans le secteur hautement concurrentiel de l'énergie photovoltaïque, l'entreprise continuera d'adhérer à son approche orientée vers le marché et d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies pour la production de masse, dans le but de continuer à fournir aux clients des modules performants et hautement fiables qui répondent aux attentes du marché.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique axée sur la recherche et le développement, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars américains) pour construire une usine de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'engage à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche orientée vers le marché et en prenant l'innovation technologique comme force motrice, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie propre, à faible teneur en carbone, sûre et efficace.

