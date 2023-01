La startup beauté & bien-être GLAMBOOK entre sur le marché français avec sa nouvelle application avec notamment des professionnels renommés: comme Sandrine Grundstein la make up artiste star de la TV





GLAMBOOK, l'application lancée en 2020 à Londres par le professionnel du marketing digital Alex TOMCHENKO et sa femme Anastasia, maquilleuse et coiffeuse, permet aux professionnels et aux clients de simplifier la procédure pour prendre rendez-vous avec les professionnels indépendants du secteur beauté et bien-être. Sur le marché anglais, l'application a connu un grand succès en peu de temps et elle est aujourd'hui présente dans 38 pays réunissant 24 000 professionnels indépendants du secteur de la beauté et du bien-être et 10 000 clients.

Tous les professionnels indépendants présents dans l'application sont classés par catégorie, par région et par prix, ce qui permet au client de gagner du temps. Pour les experts, GLAMBOOK fonctionne comme une plateforme qui permet de développer leur chiffre d'affaires et de fidéliser leur clientèle.

Après un développement international exceptionnel et une levée de fonds, GLAMBOOK se lance en France et propose son service pratique. Depuis, de nombreux experts de la beauté et du bien-être ont rejoint l'application GLAMBOOK et ont reçu de nouveaux clients.

Sandrine Grundstein make up artist des Miss France, de nombreuses célébrités de la télévision entre autre est heureuse de passer par GLAMBOOK pour la gestion de ses clients particuliers «GLAMBOOK est devenu pour moi un secrétariat exceptionnel et permet un gros développement de chiffre d'affaires».

GLAMBOOK offre des services pratiques aux clients tels que les recherches, les réservations, les rendez-vous de dernière minute et les paiements. Sa mission est de fournir aux professionnels de talent les outils nécessaires à leurs activités, au développement de leur marque et à leur réputation. La principale fonctionnalité de GLAMBOOK est d'optimiser le travail des professionnels de la beauté avec leur client totalement gratuitement. Pour les experts de la beauté, GLAMBOOK propose un abonnement à l'application, qui coûte 25 EUR par mois pour attirer de nouveaux clients, mais les 100 premiers experts l'obtiennent gratuitement pendant 2 mois.

www.glambook.fr

