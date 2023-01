Hansen et Aidon vont fournir une solution gérée basée sur les SaaS pour des leaders nordiques de l'énergie





Hansen Technologies (ASX : HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'annoncer son partenariat avec Aidon, un fournisseur reconnu, centré sur le client et spécialisé dans les réseaux intelligents, compteurs intelligents et services technologiques dans les pays nordiques, pour fournir une solution entièrement gérée à trois gestionnaires de réseau de distribution (GRD) sur le très progressiste marché nordique. Cette collaboration intervient tandis que les GRD cherchent à améliorer leurs capacités d'infrastructure et à se positionner pour le marché client de demain, qui est en constante évolution.

Le projet Aidon couvre la livraison de Hansen MDM et des services associés pour trois GRD majeurs : Kymenlaakson Sähköverkko, Järvi-Suomen Energia et PKS Sähkönsiirto. Une offre entièrement gérée, qui fournit des capacités externalisées de relevé des compteurs et de création de rapports pour le datahub finlandais. Avec ce projet, Hansen renforce encore sa position de leader en tant que fournisseur de solutions technologiques pour le secteur de l'énergie, offrant des solutions rentables et orientées vers l'avenir afin de répondre aux demandes des marchés émergents. Celles-ci incluent la capacité à traiter des relevés de données de cinq minutes en temps réel, un aspect crucial de l'évolution des réglementations du marché. Avec l'arrivée en ligne de diverses sources d'énergie telles que l'éolien et le solaire, les données de production et de consommation doivent être toujours plus en temps réel pour maintenir l'équilibre du réseau et permettre des services de gestion à la demande. Des données plus granulaires offrent par ailleurs une plus grande transparence et des données plus exploitables pour les clients finaux, en particulier les « prosommateurs » qui produisent également de l'énergie.

Hansen MDM, qui fait partie de la suite Hansen pour l'énergie et les services publics, est une implémentation cloud native capable de traiter de gros volumes de données de comptage intelligent et est disponible dans un modèle de déploiement SaaS. La version cloud native de Hansen MDM s'appuie sur des décennies d'expérience et d'expertise dans les déploiements nordiques, offrant une implémentation complète et mature pour les services publics qui recherchent les avantages d'une implémentation basée sur le cloud.

Tommi Blomberg, PDG d'Aidon, déclare : « Nous sommes à l'ère de la numérisation et de la génération de données massives. Ce partenariat avec l'un des leaders technologiques nordiques de longue date pour l'énergie et les services publics garantira que les GRD régionaux ont accès à des solutions de pointe capables de répondre à tous leurs besoins en matière de compteurs intelligents. »

Scott Weir, président de la division Énergie et services publics pour la région EMEA chez Hansen, commente : « Chez Hansen, nous sommes fiers de notre héritage dans la région nordique, alimentant en permanence la transformation et l'activation d'infrastructures pour plusieurs acteurs majeurs de l'énergie et des services publics. Grâce à notre nouvelle alliance avec Aidon, tirant parti du meilleur de Hansen MDM, nous sommes prêts à ouvrir une nouvelle ère dans l'innovation de l'expérience client face à un marché dynamique et en évolution rapide. »

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert plus de 600 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

À propos d'Aidon

Aidon est le principal fournisseur de solutions, d'applications et de services de réseaux intelligents et de comptage intelligent dans les pays nordiques. Nos systèmes permettent un comptage et une distribution d'énergie fiables ainsi que des processus de maintenance efficaces des réseaux de distribution pour nos clients. La technologie fournie par Aidon est utilisée dans près de 4 millions de points de mesure d'énergie dans les pays nordiques. Notre siège social est à Jyväskylä, en Finlande, notre bureau suédois à Stockholm, le bureau norvégien à Asker et le bureau danois à Copenhague.

