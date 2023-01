Anuvu a signé un accord de distribution avec Starlink offrant l'antenne Starlink la plus rapide au prix de 2 500 $





Anuvu, le principal fournisseur de solutions de connectivité haut débit et de divertissement pour les marchés exigeants de la mobilité, a annoncé qu'il est devenu un revendeur mondial autorisé des produits de connectivité de Starlink. Anuvu est le premier revendeur de technologie maritime qui offre ces antennes au prix de 2 500 $.

Grâce au nouvel accord de distribution, Anuvu offre les vitesses les plus rapides disponibles dans la constellation de Starlink.

Anuvu a pris en charge les installations Starlink des clients dans le secteur des croisières, de l'énergie et des yachts depuis qu'ils ont élargi leur éventail d'offres pour le secteur maritime en juillet 2022. En octobre, Anuvu a présenté le premier portail pour les équipages du secteur de l'énergie, adapté pour prendre en charge le service Starlink, tout en répondant au besoin de l'opérateur en matière de connectivité plus rapide afin de faciliter les appels vidéo, la diffusion vidéo haute définition et les jeux en ligne de leurs employés à distance.

"Avant de rejoindre l'activité de revente de Starlink, nous voulions garantir l'expérience la plus transparente, accessible et sans aucun engagement pour les clients maritimes et c'est exactement ce que nous avons fait", déclare Erik Carlsen, SVP, Maritime, Energy & Government chez Anuvu. "Les clients qui achètent des services Starlink fournis par Anuvu bénéficient de notre expertise et de notre assistance à la clientèle sans conditions. Pour les opérateurs maritimes qui adoptent une solution LEO, il n'y a pas de chemin plus simple que le nôtre pour acquérir des produits Starlink."

Anuvu s'efforce d'offrir aux clients maritimes le processus d'acquisition le plus facile pour la connectivité LEO, sans exiger des ensembles de produits ou de services non autorisés par Starlink. Les clients qui achètent une antenne Starlink fournie par Anuvu bénéficient de plusieurs options de paiement, d'une assistance pour les utilisateurs finaux, des vitesses Starlink les plus rapides dans le secteur maritime, et d'une facturation simplifiée à partir d'une source unique.

"Nous sommes heureux de nous engager en tant que guide technologique et partenaire de confiance pour nos clients, mais si vous n'avez besoin que des services maritimes Starlink les plus rapides disponibles dans un processus uniforme et simple, Anuvu est le meilleur choix", déclare Carlsen.

Les clients peuvent opter pour avoir la solution mise en place par Anuvu, s'ils le souhaitent, ainsi que pour SD-WAN et une gamme d'outils de pointe pour la gestion du réseau qui peuvent améliorer, monétiser et optimiser leur connectivité, mais ils ne sont pas tenus de le faire.

Pour acheter les produits Starlink fournis par Anuvu, cliquez ici.

À propos d'Anuvu

L'équipe d'experts mondiaux d'Anuvu gère sans effort les demandes en matière de connectivité et de contenu pour les marchés de mobilité exigeants, notamment les compagnies aériennes, les compagnies de croisière et les applications maritimes, énergétiques et gouvernementales essentielles. Grâce aux relations à long terme avec nos clients, nous avons fait nos preuves en répondant aux besoins de nos clients, alors même que le monde change.

L'approche flexible et dynamique d'Anuvu nous permet d'adopter la technologie la plus récente afin d'optimiser l'expérience de nos clients et nous sommes fiers de maximiser la performance d'aujourd'hui, tout en l'optimisant pour demain. Notre objectif est d'offrir à nos clients des solutions fiables, évolutives et économiques répondant aux besoins en constante évolution de leurs passagers et clients. Grâce à notre leadership intelligent et à notre innovation, Anuvu définit les expériences des passagers de nouvelle génération par des solutions intégrées adaptées aux objectifs de nos clients en termes de marques et services.

Anuvu. Laissez l'innovation vous aider.

