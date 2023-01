L'Arabie saoudite et le FEM lancent un accélérateur d'innovation, explorant les collaborations dans le village mondial du métavers





Une délégation de haut niveau d'Arabie saoudite a participé à une réunion multilatérale avec les dirigeants du Forum économique mondial (FEM) lors de la réunion annuelle 2023 du FEM.

S.A. le Prince Faysal Ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères, S.A.R la Princesse Reema bent Bandar Al Saoud, ambassadeur aux États-Unis d'Amérique, S.E. Abdallah ben Amer Alswaha, ministre des Communications et des Technologies de l'information, S.E Bandar ben Ibrahim Alkhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, et S.E. Faysal F. Alibrahim, ministre de l'Économie et de la Planification, ont rencontré M. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du FEM ainsi que M. Børge Brende, président du FEM, pour explorer des domaines d'intérêt mutuel.

Au cours de la réunion, S.E. Abdallah ben Amer Alswaha, président du conseil d'administration de King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) et président du conseil d'administration de l'Autorité de recherche, de développement et d'innovation (RDIA), et M. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du FEM, ont signé une lettre d'intention pour établir un nouveau programme d'accélération aidant à stimuler l'innovation en Arabie saoudite.

Dans le cadre de la lettre d'intention, la KACST travaillera aux côtés du FEM pour mettre en relation des experts et des partenaires du savoir des secteurs public et privé afin d'identifier et de débloquer de nouveaux marchés prometteurs dans le cadre des travaux en cours pour transformer l'économie saoudienne.

Au cours de la réunion, les délégués ont souligné le rôle du Royaume en tant que partenaire pionnier dans le Global Collaboration Village du Forum, qui tirera parti du métavers pour servir la communauté mondiale.

L'Arabie saoudite envisage de construire une maison dans le Village, ouvrant la porte aux opportunités, aux investissements et à la collaboration entre divers acteurs nationaux et entités internationales. Elle servira comme un outil pour assister à des événements, interagir avec les gens, partager des connaissances et faire des annonces.

Il a été souligné, lors de la réunion, que Saudi ARAMCO, en tant que l'une des principales entités du secteur privé saoudien, est la première entreprise à construire une maison dans le Global Collaboration Village.

La réunion a également couvert les investissements dans les technologies vertes et l'autonomisation des femmes et des jeunes comme catalyseur essentiel d'une action climatique efficace. La réunion a fourni des mises à jour sur l'avancement des projets lancés lors de la réunion annuelle 2022 du FEM.

En outre, les délégués ont abordé l'avenir de l'industrie minière en Arabie saoudite et ses opportunités inexploitées, compte tenu, particulièrement, de la demande croissante de minéraux et de l'importance de profiter de la quatrième révolution industrielle et des technologies vertes.

À propos du Royaume d'Arabie saoudite au Forum économique mondial 2023 :

La participation de l'Arabie saoudite à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 souligne la promesse du Royaume à engager des dialogues significatifs avec d'autres nations pour concevoir des solutions à certains des défis les plus urgents du monde. En reconnaissant le rôle crucial que joue la coopération internationale pour assurer la stabilité mondiale, l'Arabie saoudite intensifie ses efforts sur la scène mondiale pour servir de pont de stabilité à court terme et de transformation à long terme.

