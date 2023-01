Tineco élargit sa gamme d'aspirateurs intelligents PURE ONE Air avec deux nouveaux produits





PARIS, 18. Janvier 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents élargit sa gamme PURE ONE Air, avec la sortie de deux nouveaux produits : le PURE ONE Air PRO et PURE ONE Air Pet.

La série PURE ONE Air impressionne non seulement par son design élégant, mais aussi par son utilisation ergonomique. Ces deux nouveaux modèles ne pèsent que 2,25 kg chacun ce qui permet une utilisation simple et agréable.

Le PURE ONE Air PRO et PURE ONE Air Pet disposent également d'une tête de brosse ZeroTangle, qui permet d'aspirer sans encombre les poils d'animaux et de la technologie PureCyclone qui sépare automatiquement l'air et la poussière, permettant à l'appareil de maintenir une puissance d'aspiration fiable même après plusieurs mois d'utilisation.

Les solutions innovantes pour faciliter la vie des utilisateurs sont une priorité absolue de Tineco lors du développement de solutions domestiques intelligentes. Les autres caractéristiques clés sont :

? Capteur intelligent iLOOPtm : le PURE ONE Air PRO/Pet ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté sur le sol, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage et optimisant la durée de vie de la batterie. Les mises à jour de nettoyage peuvent même être affichées sur l'écran LED (exclusivité PURE ONE Air PRO).

? Facile à ranger et à charger : La base de charge sans installation protège les murs aucun perçage supplémentaire n'étant nécessaire. Une fois le travail terminé, le PURE ONE Air PRO/Pet et ses accessoires peuvent facilement être organisés sur la base, où l'aspirateur est automatiquement chargé pour la prochaine utilisation.

Les Tineco PURE ONE Air PRO et PURE ONE Air Pet sont désormais disponibles sur Amazon et Tineco.com au prix de 329 euros et 269 euros.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

