INNOKIN est le grand vainqueur des Ecigclick Awards 2022





Le fabricant de matériel de vaping INNOKIN termine l'année 2022 en beauté en recevant un prix prestigieux de l'industrie

LONDRES, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le plus grand et le plus ancien événement de récompenses en ligne dans l'industrie du vaping est organisé par Ecigclick. Organisés depuis 2013, les prix Ecigclick sont considérés comme un indicateur fort du sentiment des consommateurs dans l'industrie et les gagnants précédents sont devenus des marques de premier plan.

Jusqu'à présent, 2022 a été une autre grande année de récompenses pour INNOKIN, balayant trois catégories aux VapingPost Awards 2022, remportant le prix « Biggest Breakthrough Innovation » aux Golden Leaf Awards 2022 et remportant le « Best Pod » à Vapexpo Espagne pour leur dispositif Klypse, le plus vendu.

La remise des prix Ecigclick 2022 a été la phase de nomination la plus réussie d'INNOKIN à ce jour, avec des nominations dans 12 catégories, signe d'une base de clients engagés.

Maintenant, INNOKIN a terminé l'année avec un record de huit prix Ecigclick au total, dont quatre prix de première place. INNOKIN a obtenu la 1ère place dans la catégorie « Best Pod Vape » pour leur dispositif Klypse, la 1ère place dans la catégorie « Best Tank: MTL » pour le réservoir Zlide Top, la 1ère place dans la catégorie « Best Vape Pen » pour le Endura T18X et la 1ère place dans la catégorie « Best RBA » pour le Ares 2 RTA.

En plus de la première place, INNOKIN a reçu la deuxième place dans la catégorie « Best For Beginners » pour le Klypse, ainsi que le prix de « Best Overall Vape Brand ». Deux prix individuels pour le Klypse d'INNOKIN dans les catégories « Best Pod Vape » et « Best For Beginners » reflètent le succès de l'appareil sur les principaux marchés mondiaux.

INNOKIN a également reçu la troisième place dans les catégories « Best Pod System » et « Best Vape Mod », respectivement pour le Sceptre 2 et le Coolfire Z60

Les résultats sont un coup de pouce pour INNOKIN, qui a reçu une reconnaissance importante en 2022. Le système de cartouches INNOKIN Klypse est devenu un best-seller international depuis son lancement plus tôt dans l'année et a été salué par les consommateurs pour être un appareil fiable, abordable et convivial.

Suite à cette récompense, George Xia, cofondateur d'INNOKIN, a déclaré : « C'est un honneur de recevoir ce niveau de reconnaissance d'un événement aussi prestigieux. Notre position d'innovateur technologique de premier plan dans l'industrie du vaping est la motivation derrière chacun de nos projets ».

À l'approche de la nouvelle année, INNOKIN célèbre une année 2022 triomphante avec la sortie d'une version en édition spéciale de son appareil le plus vendu, la Klypse. La marque de vaping prévoit également d'augmenter ses investissements dans la recherche et le développement pour innover la technologie du vaping tout au long de 2023.

Vous pouvez en savoir plus sur les produits et les campagnes d'INNOKIN https://www.innokin.com/?utm_source=press+release&utm_medium=referral&utm_campaign=Ecigclick+Awards+2022

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1970394/178e5fc9b2071af346db6b4df26c7bf.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 23:17 et diffusé par :