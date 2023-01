HD-PLC, première (*1) technologie de communication au monde capable de communiquer avec fil, sans fil et sous l'eau via un même équipement !





L'Alliance HD-PLC (l'« Alliance ») a annoncé une technologie basée sur le format Wavelet OFDM conforme à une spécification de communication de nouvelle génération, qui a été promue conjointement avec les membres de l'Alliance. Cette spécification a été adoptée comme base de standard lors de la réunion du groupe de travail IEEE P1901c, qui s'est tenue en novembre. Pour continuer à faire évoluer la société des IoT, ce groupe de travail de l'IEEE Standards Association (IEEE SA) entreprend des discussions sur la standardisation internationale de la technologie avancée de communication par courant porteur en ligne, qui peut fonctionner même dans des environnements contraints, et met en avant son utilisation dans différents supports de communication. Les discussions vont ainsi accélérer vers l'approbation finale de standards internationaux.

Cette spécification de base pour le standard de nouvelle génération est capable d'une communication qui utilise non seulement des lignes électriques, des lignes dédiées et des lignes coaxiales, mais également une communication dans divers médias (tels que filaire, sans fil et sous-marin), et pourrait être mise en oeuvre via un seul composant semi-conducteur. Elle s'appuie en outre sur le dernier standard IEEE 1901-2020tm, qui est largement adopté dans les bâtiments, les usines et les infrastructures sociales du monde entier comme moyen de communication pour la gestion de l'énergie et de la sécurité et le contrôle des équipements. Cette spécification permet de réduire la bande de communication utilisée à 1/32 de celle du mode standard, permettant ainsi d'étendre la communication dans les fréquences de la gamme conventionnelle des mégahertz à la gamme des kilohertz et permettant à une variété de supports de communiquer sur des distances encore plus longues. En utilisant une antenne et en appliquant la technologie à une communication sans fil qui utilise une transmission à faible puissance, cela pourrait également offrir une communication sans fil sécurisée limité en portée et à haut débit. Cette technologie permet aussi la communication sans fil sous-marine, ce qui était jusqu'alors difficile.

L'Alliance organise un webinaire HD-PLC le 1er février 2023. A la suite de l'introduction du président du groupe de travail, nous présenterons la puce HD-PLC de nouvelle (4e) génération, conforme au standard IEEE 1901, ainsi qu'une solution d'automatisation du réseau moyenne tension. Pour la pré-inscription, rendez-vous sur le site Web de l'Alliance(www.hd-plc.org).

Grâce à ces activités de standardisation, l'Alliance continuera de contribuer à la réalisation d'une société de réseau IoT aidant à couvrir tous les recoins de la société.

*1 C'est la première fois au monde qu'une technologie de communication en tant que standard international permet des communications filaires, sans fil et sous-marines à l'aide d'un schéma de modulation

