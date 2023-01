La Ville de Toronto annonce l'installation interactive « The Burn » qui propose une rétrospective de la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - La Ville de Toronto a annoncé aujourd'hui « The Burn », une installation interactive qui offre un lieu favorisant la transformation, la guérison et le lâcher-prise. Le projet fait partie de Stronger TOgether, qui offre aux résidents de Toronto des moyens utiles de réfléchir à la pandémie de COVID-19. Du 19 janvier au 12 mars, dans un effort collectif de guérison et de réflexion, les résidents peuvent inscrire leurs objectifs de guérison sur des sphères en bois de cèdre dans les navires de The Burn qui visiteront la ville.

Inspirés par les éléments sacrés universels du feu et de l'eau, les navires feront plus de 20 arrêts à différents endroits de la ville.

Le 11 mars, jour du troisième anniversaire de la déclaration de la pandémie, les sphères en cèdre qui se trouvent dans les navires seront transportées sur la place Nathan Phillips pour être brûlées lors d'une cérémonie d'exhalation par le feu, l'eau et des vagues de bruit immersif d'une durée de 24 h. Un événement commémoratif à la mémoire des victimes de la pandémie de COVID-19 aura lieu après The Burn.

Les cendres provenant de The Burn seront recueillies, mélangées au sol et dispersées dans les jardins de la ville pour rendre hommage à l'esprit de guérison collective.

The Burn a été créé par Roger Mooking, artiste primé aux talents multiples, en collaboration avec l'artiste interdisciplinaire et concepteur Javid JAH et l'artiste multidisciplinaire et aînée de la nation Wyandot, Catherine Tammaro.

Pour en savoir plus sur The Burn, y compris pour connaître l'horaire et l'emplacement des navires dans toute la ville, consultez la page Web de la Ville consacrée à The Burn à www.toronto.ca/TheBurn.

Stronger TOgether est un programme gratuit et accessible qui donne aux gens de toute la ville l'occasion de réfléchir à la pandémie de COVID-19, en mettant l'accent sur la reconnaissance des collectivités touchées de façon disproportionnée et de celles qui continuent de composer avec les conséquences négatives de la pandémie. L'initiative Stronger TOgether est financée en partie par le gouvernement du Canada.

De plus amples renseignements sur le projet Stronger TOgether seront communiqués en février 2023 et mis à jour sur la page Web du projet Stronger TOGether de la Ville à l'adresse www.toronto.ca/explore-enjoy/festivals-events/stronger-together/.

Équipe Toronto a administré plus de 7,7 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 depuis le début de la campagne de vaccination. Vous trouverez des données à jour sur le vaccin contre la COVID-19 dans le tableau de bord des vaccins de Toronto Public Health (www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-pandemic-data/covid-19-vaccine-data/).

Citations :

« Je suis très heureux que la Ville, en partenariat avec le gouvernement du Canada, ait créé le programme Stronger Together pour permettre aux résidentes et aux résidents de réfléchir à leur expérience individuelle et collective de la pandémie. The Burn démontrera l'espoir et la résilience de nos citoyennes et de nos citoyens. J'invite les Torontoises et les Torontois à réfléchir à leurs expériences et à celles de leurs collectivités, et à nous dire où nous en sommes. »

- John Tory, maire de Toronto

« Notre culture nous unit, nous divertit, nous émeut et nous rassemble dans les bons et les mauvais moments. Le Fonds de réouverture a été créé pour rendre hommage aux personnes et aux organismes qui ont fait une différence pendant la pandémie et pour appuyer le rétablissement de notre secteur culturel. Notre gouvernement est fier d'appuyer le projet The Burn à Toronto, dans le cadre du programme Stronger TOgether. Je suis très heureux d'observer la reprise de nos activités artistiques, culturelles et patrimoniales partout au pays. Je suis convaincu que ce sera un énorme succès! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les collectivités de Toronto subissent encore les conséquences de la pandémie. The Burn est une excellente occasion pour les résidents de créer des liens et de trouver la guérison ensemble à l'approche de 2023. Je vous invite à découvrir l'installation pendant qu'elle traverse la ville et à discuter de vos réflexions personnelles avec vos voisins, vos amis et vos proches. »

Shelley Carroll, conseillère (Don Valley-Nord), présidente du Economic and Community Development Committee

« Hommage aux vies perdues et à toutes les personnes touchées par la pandémie, The Burn est un moment de guérison collectif alimenté par le pouvoir de la population. Aimez seulement au-delà de ce point. »

Roger Mooking

Toronto compte plus de 2,9 millions de personnes dont la diversité et les expériences font de cette grande ville le principal moteur économique du Canada et l'une des villes les plus diversifiées et où il est le plus agréable de vivre dans le monde. Quatrième ville en importance en Amérique du Nord, Toronto est un chef de file mondial dans les domaines de la technologie, des finances, du cinéma, de la musique, de la culture et de l'innovation, et elle figure régulièrement en tête du classement international grâce aux investissements soutenus par son gouvernement, ses résidents et ses entreprises. Pour en savoir plus, consultez le www.toronto.ca ou suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/CityofToronto, sur Instagram à www.instagram.com/cityofto ou sur Facebook à www.facebook.com/cityofto.

SOURCE City of Toronto

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 20:25 et diffusé par :