Precision Fermentation annonce BrewIQ, une solution de gestion de la fermentation de nouvelle génération pour une production efficace, constante et rentable à grande échelle





Les améliorations et les nouvelles fonctions apportent des renseignements sans précédent sur la fermentation, de la collecte des données pour la prise de décisions en temps réel à l'analyse des données et au nettoyage automatisé

DURHAM, Caroline du Nord, 17 janvier 2023 /CNW/ - Precision Fermentation® , un important fournisseur de technologie pour l'industrie de la fermentation, a annoncé aujourd'hui BrewIQ, la prochaine génération de sa solution de gestion de la fermentation. Mettant à profit les connaissances et l'expérience de plus de 250 brasseries et de près de 5 000 fermentations, BrewIQ (anciennement connu sous le nom de BrewMonitor) donne aux brasseurs une visibilité en temps réel de la fermentation, de l'automatisation des processus et des alertes axées sur les événements pour régler rapidement les problèmes, sans oublier la capacité d'analyser les données pour une production plus efficace, plus cohérente et plus rentable à grande échelle.

« Les brasseurs d'aujourd'hui doivent faire face à des coûts d'ingrédients et de main-d'oeuvre plus élevés et à des marges d'exploitation plus minces, explique Jared Resnick, chef de la direction de Precision Fermentation. Grâce à des données en temps réel et aux outils qui leur permettent de recueillir de précieux renseignements, les brasseurs peuvent surmonter ces défis et créer plus rapidement des produits uniformes et de grande qualité afin d'améliorer la qualité et l'uniformité des produits et de générer des profits. BrewIQ est le résultat des commentaires de centaines de brasseries de tous genres et de tous les niveaux de production. Nous sommes ravis de faire progresser l'industrie brassicole en résolvant les plus grands problèmes auxquels les brasseurs sont confrontés aujourd'hui ».

BrewIQ est un système complet de surveillance de la fermentation de bout en bout qui génère un rendement du capital investi en quatre à six mois. Voici quelques-unes des nouvelles caractéristiques et améliorations qui raccourcissent les cycles de fermentation, réduisent les coûts et augmentent les revenus d'exploitation :

Concentrateur de fermentation BrewIQ : se connecte à n'importe quel réservoir et est le seul dispositif permettant de mesurer simultanément, en temps réel, sept éléments de fermentation critiques. Les données de fermentation sont stockées dans le nuage et facilement accessibles de n'importe où, en tout temps, au moyen d'un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau. En plus de la connectivité Wi-Fi, le concentrateur de fermentation BrewIQ prend désormais en charge l'alimentation par Ethernet, éliminant ainsi le besoin de sources d'alimentation supplémentaires. Grâce à des adaptations supplémentaires, le concentrateur de fermentation BrewIQ se connecte facilement aux réservoirs de toutes tailles et configurations.

: avec de nouvelles capacités d'analyse adaptative et d'analyse comparative, le tableau de bord donne aux brasseurs un aperçu précis des événements et des anomalies de fermentation au fur et à mesure qu'ils surviennent, pour un meilleur contrôle et une prise de décision éclairée. BrewIQ SaniStation : le BrewIQ SaniStation est une nouvelle station NEP qui nettoie jusqu'à quatre concentrateurs de fermentation simultanément. Les brasseurs peuvent gérer les cycles de nettoyage actifs en cliquant sur un bouton dans le tableau de bord BrewIQ, où les registres de nettoyage sont également stockés aux fins de conformité à la FSMA et d'analyse historique.

BrewIQ a continuellement démontré sa valeur aux brasseurs, la plupart d'entre eux ayant obtenu un rendement du capital investi complet en quatre à six mois. « BrewIQ nous a aidés à améliorer considérablement notre production, a déclaré Sassan Mossanen, cofondateur et chef de la direction de Denali Brewing Company. « La capacité de recueillir des données, d'y accéder et de les analyser en temps réel est extrêmement bénéfique pour notre brasserie, et le nouveau BrewIQ SaniStation a réduit considérablement nos cycles de nettoyage et d'assainissement, ce qui nous permet de travailler plus efficacement et d'accélérer la production ».

Pour en savoir plus sur BrewIQ, consultez www.precisionfermentation.com/BrewIQ .

À propos de Precision Fermentation, Inc.

Precision Fermentation® offre une solution de surveillance révolutionnaire en temps réel qui améliore considérablement le contrôle du processus de fermentation pour la production de boissons brassées. Son produit phare, le BrewIQ System (anciennement BrewMonitor), regroupe continuellement des données provenant de fermentations actives, offrant une visibilité et un contrôle complets des processus qui remplacent les mesures d'essai et d'erreur manuelles, et permet d'obtenir d'excellents résultats sur le plan des produits et de l'entreprise. La calculatrice de rendement du capital investi de Precision Fermentation aide les brasseurs qui utilisent BrewIQ à comprendre les économies possibles sur le plan des finances, de la main-d'oeuvre, de l'environnement et des ingrédients. Pour en savoir plus sur Precision Fermentation, visitez le https://www.precisionfermentation.com/.

