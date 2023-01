Wisk Aero annonce la transition de son chef de la direction





Wisk Aero, chef de file de la mobilité aérienne avancée (MAA) et développeur du premier taxi aérien à quatre places entièrement électrique et autonome aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Gary Gysin, chef de la direction et membre du conseil d'administration, prendra sa retraite à compter du 1er février 2023. La société a choisi Brian Yutko comme nouveau chef de la direction, à compter du 1er février 2023.

« Au nom du conseil d'administration de Wisk, de ses employés et de l'industrie de la mobilité aérienne avancée, je tiens à remercier Gary pour son dévouement, son engagement et son leadership depuis la création de Wisk en 2019 », déclare Brian Schettler, président du conseil d'administration de Wisk. « L'authenticité, l'exécution et la vision de Gary ont positionné Wisk comme un chef de file de la mobilité aérienne avancée, instauré la confiance parmi le grand public et fait progresser l'industrie dans son ensemble. »

Gysin a fait savoir son intention de prendre sa retraite au conseil d'administration et à l'équipe de direction de Wisk à la mi-2022. En tant que chef de la direction, Gysin a contribué à fonder la marque Wisk et à transformer l'entreprise en un leader sectoriel. Gysin a dirigé la formation de l'équipe de direction de l'entreprise et, sous sa direction, l'entreprise a connu une croissance considérable dans toutes les équipes, y compris le développement, l'ingénierie et les opérations commerciales. Gysin a fixé l'orientation de la vision, de la stratégie et des objectifs à long terme de la société, tout en renforçant le partenariat stratégique avec Boeing, y compris un engagement d'investissement supplémentaire de 450 millions de dollars en janvier 2022. Plus récemment, Gysin a supervisé la stratégie de lancement et de développement du taxi aérien de 6e génération de Wisk, le taxi aérien le plus abouti au monde. Grâce au leadership de Gysin, Wisk est devenu un leader dans l'industrie de la mobilité aérienne avancée et est mondialement reconnu comme un pionnier de l'autonomie et de la mobilité de demain.

« Après pratiquement quatre décennies de carrière à l'avant-garde de la technologie et de l'autonomie, j'ai pris la décision difficile de prendre ma retraite », déclare Gary Gysin. « Diriger Wisk a été l'un des rôles les plus gratifiants de ma carrière et je suis honoré d'avoir contribué à jeter les bases de l'entreprise et de l'avenir de la mobilité. Wisk est une entité unique, avec des gens passionnés et performants à tous les niveaux et les ressources pour franchir la ligne d'arrivée. Je me réjouis à l'idée d'observer la réussite pérenne de Wisk sous la solide direction de Brian Yutko. »

Et Schettler d'ajouter : « Nous sommes ravis d'accueillir Brian Yutko en tant que nouveau chef de la direction de Wisk. À ce jour, Brian a déjà joué un rôle déterminant dans le succès de Wisk, notamment en contribuant à obtenir des ressources supplémentaires pour Wisk au sein de Boeing, ou en soutenant le concept des opérations, développé par les deux sociétés. L'expertise approfondie de Brian dans l'aviation et sa passion pour l'autonomie, ainsi que sa connaissance de Wisk, assureront une transition en douceur et permettront à Wisk de maintenir ses calendriers de développement et sa trajectoire au sein de l'industrie avec un minimum de perturbations. »

À la suite d'un processus de recherche de cadres, Yutko a été choisi pour rejoindre Wisk en tant que nouveau chef de la direction sur la base de son expérience des aéronefs eVTOL, de la technologie autonome et de sa passion pour la vision de Wisk. En tant que membre du conseil d'administration, Yutko a développé une connaissance approfondie de Wisk, de la stratégie de l'entreprise, du programme Generation 6 et des objectifs à long terme de l'entreprise. Les relations, le respect et la confiance de Yutko au sein de l'industrie aideront Wisk à tenir son engagement de lancer le premier taxi aérien eVTOL autonome aux États-Unis. Yutko a été retenu à la suite d'un vote unanime du conseil d'administration.

Yutko est actuellement vice-président et ingénieur en chef du développement durable et de la mobilité future chez Boeing. Yutko a occupé de nombreux postes de direction chez Boeing, y compris celui de technologue en chef de Boeing NeXt. Avant Boeing, Yutko était vice-président principal des programmes chez Aurora Flight Sciences, où il a supervisé la responsabilité pertes et profits, a dirigé la R&D, et a également été directeur de programme et chercheur principal pour divers programmes de prototypage rapide et de développement technologique autonome. Yutko a contribué à orienter Aurora durant une période de croissance soutenue, alors que l'entreprise innovait en matière de technologies et d'applications de systèmes autonomes de pointe. Il a commencé sa carrière au MIT et à la NASA. Yutko a obtenu son Bachelor of Science en ingénierie aérospatiale de l'Université d'État de Pennsylvanie et son Master of Science et PhD en ingénierie astronautique du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

« J'ai consacré ma carrière à l'avenir de l'aviation et Wisk est l'incarnation même de cette quête », déclare Brian Yutko. « J'ai de la chance d'avoir participé aux efforts de Wisk au cours des deux dernières années en tant que membre du conseil d'administration et c'est pour moi un honneur d'assumer le rôle de chef de la direction. Sous la direction de Gary, Wisk a mis sur pied une équipe incroyablement solide avec un formidable palmarès. Nous n'avons pas l'intention de ralentir et je suis ravi de diriger cette incroyable équipe pour continuer à promouvoir des vols sécuritaires, quotidiens et autonomes. »

Yutko quittera son poste actuel chez Boeing et prendra son rôle de chef de la direction de Wisk à compter du 1er février 2023.

À propos de Wisk

Wisk est une société spécialisée dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (MAA) qui s'engage à offrir à chacun des vols sécuritaires au quotidien. Le taxi aérien de 6e génération eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) à quatre passagers et vol autonome de Wisk représente le tout premier candidat eVTOL autonome pour une certification de type par la FAA, et permettra aux passagers d'éviter la circulation et d'arriver plus rapidement à destination. Basé dans la baie de San Francisco et avec une présence mondiale, Wisk est une société indépendante recevant le soutien de The Boeing Company et de Kitty Hawk Corporation. Avec plus d'une décennie d'expérience et plus de 1 600 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, de façon sécuritaire et durable. Wisk met tout en oeuvre pour offrir des vols sécuritaires, autonomes et entièrement électriques au quotidien. Rejoignez-nous et apprenez-en davantage en cliquant ici.

